快訊

戴口罩倒拉圾打招呼確診Delta變異株 屏縣衛生局要查

賣菜婦炊菜頭粿引爆瓦斯喪命 爆炸原因待釐清

莫德納將配發 盧秀燕：造冊沒打過疫苗的長輩可以來打

聯合報 / 記者喻文玟／台中即時報導
台中市7月1日將收到中央配發的莫德納疫苗，市長盧秀燕今天表示，如果長輩不想打AZ，之前沒打到疫苗的長輩，想打莫德納，可以來打，但實際的施打細節，將再進一步公布。圖／取自網路
台中市7月1日將收到中央配發的莫德納疫苗，市長盧秀燕今天表示，如果長輩不想打AZ，之前沒打到疫苗的長輩，想打莫德納，可以來打，但實際的施打細節，將再進一步公布。圖／取自網路

台中市7月1日將收到中央配發的莫德納疫苗，市長盧秀燕今天表示，下周三開放75-76歲長輩施打8000劑AZ疫苗，如果長輩不想打AZ，或76歲以上仍沒有打疫苗的長輩，突然想打莫德納，可以來打，但實際的施打細節，將再進一步公布。

台中市衛生局指出，之前開放AZ疫苗能施打的族群，只有5萬多名長輩出來打疫苗，還有8萬多人沒有打疫苗，但之前都已發疫苗通知書、也有施打時間，萬一新的一批莫德納來，這8萬多名還沒打疫苗的長輩，突然想打疫苗了，會進一步規劃SOP，讓長輩順利施打。

盧秀燕指出，中央配發AZ疫苗從85歲以上開始施打，陸續往下開放，下周三要施打75-76歲長輩，前面沒來打的長輩，想打莫德納可以來，市府都會幫忙。

衛生局長曾梓展表示，許多長輩沒有出來打疫苗，考量因素很多，有些人行動不便，有些有慢性病，各種原因，這批莫德納疫苗，中央應該會分三梯次配發，平均分配到醫療院所、快打站，這次還會開放部分診所，之前沒打疫苗的長輩怎麼「補打」會在收到莫德納時，公布細節。

AZ疫苗 衛生局 莫德納疫苗

延伸閱讀

台中還有8000劑AZ疫苗 盧秀燕：下周三75、76歲施打

疫苗殘劑之亂！盧秀燕公布施打「三公」杜絕特權、公關

影／紫雲巖捐2000萬助防疫 盧秀燕：目前台中最大筆善款

台中「嘉玲」回來了！三級警戒延長 盧秀燕：黎明總會來

相關新聞

防疫宅在家也能享受閱讀 南投文化局推圖書免費宅配

國內疫情第三級警戒，外出移動風險高，南投縣政府文化局圖書館推出精選「壓箱寶2.0」圖書免費宅配到家活動，7月1日上午9時...

莫德納下周撥發 彰化預估72歲以下恐還打不到

各縣市為了新冠肺炎疫苗殘劑爭論不休，彰化始終維持在中央規定規範下，將殘劑留給長者候補，未開放65歲以下民眾預約，預估美國...

民意機關開會不算群聚 彰縣府顧及社會觀感仍勸停會

各級民意機關每年5月召開定期會，今年遇到本土Covin-19疫情升溫，部分鄉鎮市民代表會只好停會，不巧三級警戒一再延長，...

台中青創品牌特色標章 線上徵件開跑

台中市政府協助青創打響知名度，去年首度舉辦台中市青年創業品牌特色標章遴選活動受好評，今年延續舉辦，邀青創產業參選，分為「...

台中梧棲安良港排水整治改善應急工程 5月如期完工

台中市政府水利局推動梧棲安良港排水整治工程，去年爭取中央經費，加上自籌款，共投入5000萬元，進行台61線上游至永安橋間...

台中市定古蹟清水社口楊宅漏水 屋主苦惱

台中市市定古蹟清水社口楊宅有百年歷史，文化局近年投入7950萬元，辦理修復及再利用工程，現正進行工程驗收。不過連日驟雨，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。