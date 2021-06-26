莫德納將配發 盧秀燕：造冊沒打過疫苗的長輩可以來打
台中市7月1日將收到中央配發的莫德納疫苗，市長盧秀燕今天表示，下周三開放75-76歲長輩施打8000劑AZ疫苗，如果長輩不想打AZ，或76歲以上仍沒有打疫苗的長輩，突然想打莫德納，可以來打，但實際的施打細節，將再進一步公布。
台中市衛生局指出，之前開放AZ疫苗能施打的族群，只有5萬多名長輩出來打疫苗，還有8萬多人沒有打疫苗，但之前都已發疫苗通知書、也有施打時間，萬一新的一批莫德納來，這8萬多名還沒打疫苗的長輩，突然想打疫苗了，會進一步規劃SOP，讓長輩順利施打。
盧秀燕指出，中央配發AZ疫苗從85歲以上開始施打，陸續往下開放，下周三要施打75-76歲長輩，前面沒來打的長輩，想打莫德納可以來，市府都會幫忙。
衛生局長曾梓展表示，許多長輩沒有出來打疫苗，考量因素很多，有些人行動不便，有些有慢性病，各種原因，這批莫德納疫苗，中央應該會分三梯次配發，平均分配到醫療院所、快打站，這次還會開放部分診所，之前沒打疫苗的長輩怎麼「補打」會在收到莫德納時，公布細節。
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