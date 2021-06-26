Delta侵台 台中市府：秘魯返台祖孫無台中足跡

Delta變異株來勢洶洶，設籍台中市一對祖孫自秘魯返國後證實感染，整起群聚多達12人，包括祖孫在內有6人感染Delta病毒株，不少台中民眾憂心祖孫足跡曾到過台中。台中市政府表示，這對祖孫僅是戶籍在台中，返國後沒來台中，完全沒有台中的足跡。

台中市長盧秀燕今天在下午三時的台中市防疫記者會說，現在疫情很嚴峻，尤其是Delta侵台，絕對不能小看它，由為它的傳播力與傷害力都比現有病毒嚴重，因此我們要繼續戒備，把它當危機處理，透過控管人流，不要聚集，減少病毒傳播。

台中市衛生局長曾梓展說，中央已宣布，目前為圍堵印度變異株，已公布三大作為，包含「重點高風險國家」為巴西(巴西變異株)、印度，含本次新增英國、秘魯、以色列、印尼及孟加拉等共7國等入境旅客將直接進到集中檢疫所進行14日隔離，期滿要PCR檢測。其他國入境者則需要自費入住急中檢疫所及防疫旅館，禁止在家中隔離。