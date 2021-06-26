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「我不是彰化麻將牌咖」 台中重症老闆拔管後喊冤

聯合報 / 記者趙容萱／台中即時報導

台中今天零確診，日前確診的大安區68歲自行車零件公司負責人，後擴及朋友東區52歲婦人、圓夢亭卡啦OK老闆娘染疫。他確診時因病況危急插管，就醫病歷註記曾參加彰化鄉代麻將聚會（牌友皆確診），個案今病況穩定拔管後澄清，他不會打麻將，沒參加麻將聚會，感染源是5月曾接觸染疫的彰化埔心協力廠商。

台中市衛生局長曾梓展說，這名企業老闆6月10日確診時為重症，已在彰化醫院插管救治，無法言語、接受電話疫調，家人也不清楚足跡與部分疫調細節，當時調閱中央傳染病通報系統上的資料，該案就醫病歷註記其5月18日曾參加彰化鄉代麻將聚會(牌友皆確診)，故推測感染源為此因素。

曾梓展指出，企業老闆今病況轉穩定，經電話疫調，他澄清不會打麻將，5月中旬曾拜訪埔心協力廠商，廠商曾與個案聯繫表示，廠商妻子在5月19日確診、廠商5月24日確診。他在6月5日前往醫院快篩陰性，9日前往彰化友人住處時，走路會喘，赴醫就診採檢陽性確診，收治住院。

台中市衛生局長曾梓展說，大安區自行車零件老闆（案12476）疫調時澄清，他不會打麻將，沒有參加麻將聚會。圖／台中市政府提供
台中市衛生局長曾梓展說，大安區自行車零件老闆（案12476）疫調時澄清，他不會打麻將，沒有參加麻將聚會。圖／台中市政府提供

麻將 衛生局 自行車

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