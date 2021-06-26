「我不是彰化麻將牌咖」 台中重症老闆拔管後喊冤

台中今天零確診，日前確診的大安區68歲自行車零件公司負責人，後擴及朋友東區52歲婦人、圓夢亭卡啦OK老闆娘染疫。他確診時因病況危急插管，就醫病歷註記曾參加彰化鄉代麻將聚會（牌友皆確診），個案今病況穩定拔管後澄清，他不會打麻將，沒參加麻將聚會，感染源是5月曾接觸染疫的彰化埔心協力廠商。

台中市衛生局長曾梓展說，這名企業老闆6月10日確診時為重症，已在彰化醫院插管救治，無法言語、接受電話疫調，家人也不清楚足跡與部分疫調細節，當時調閱中央傳染病通報系統上的資料，該案就醫病歷註記其5月18日曾參加彰化鄉代麻將聚會(牌友皆確診)，故推測感染源為此因素。