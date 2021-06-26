防疫宅在家也能享受閱讀 南投文化局推圖書免費宅配

國內疫情第三級警戒，外出移動風險高，南投縣政府文化局圖書館推出精選「壓箱寶2.0」圖書免費宅配到家活動，7月1日上午9時開放線上申請，讓民眾疫情期間不用出門，也能享受閱讀樂趣。

南投縣政府文化局圖書館於6月推出精選「壓箱寶」圖書免費宅配到家活動，上線3小時100個名額即額滿，7月1日上午9點將再推出「壓箱寶2.0」。開放每月每戶限一次，加碼共120組名額讓民眾上線申請，為求公平，透過Google表單網址申請，恕不接受E-MAIL及電話申請。

且因應暑假期間兒少圖書類別，民眾可依年齡分為學齡前幼兒、國小低、中、高學童及青少年來作勾選，由圖書館員精選更符合年齡的優質好書，免費寄送到府，讓小小愛書人在居家防疫期間仍可享受到閱讀的樂趣。

壓箱寶2.0服務對象為持南投縣公共圖書館，包括文化局或各鄉鎮市圖書館借閱證者，尚未辦理本縣借書證民眾，可多加利用線上申辦借閱證服務。除了實體書籍服務之外，民眾也可多利用電子書服務，「台灣雲端書庫@南投」歡迎民眾多加利用。

※壓箱寶2.0圖書免費宅配服務申請網址：https://ppt.cc/fuitOx

※台灣雲端書庫@南投電子書網址：http://lib.ebookservice.tw/ntc/