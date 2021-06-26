莫德納下周撥發 彰化預估72歲以下恐還打不到

各縣市為了新冠肺炎疫苗殘劑爭論不休，彰化始終維持在中央規定規範下，將殘劑留給長者候補，未開放65歲以下民眾預約，預估美國送給台灣的這一批莫德納疫苗，中央將撥給彰化5、6萬劑，若以年長者陸續施打順序來算，可能72歲以下長者還打不到，衛生局建議符合優先施打的長者登記打殘劑疫苗。

這兩天有民眾在縣長臉書反映，希望讓醫療院所員工與警消同住家人施打殘劑疫苗，彰化縣長王惠美說，中央路續撥發彰化的疫苗有限，僅有9萬劑，雖陸續造冊安排長者施打，但目前彰化縣65到84歲還有16萬人沒疫苗可打，因此訂出縣內殘劑疫苗施打順序。

順序為一、75歲以上長者，二、施打疫苗的75歲以上長者的「年齡65歲以上的同住家屬」，三、65歲以上民眾(領有重大傷病卡或罹患多重慢性病者優先)，四、若仍有殘餘量，由衛生所或衛生局安排已造冊的中央公布開放類別人員施打；目前不接受65歲以下民眾預約。

彰化縣衛生局長葉彥伯說，84到89歲長輩列冊施打接連三天到今天止，實際施打率約4成，由於新冠肺炎感染70歲以上的致死率高，尤其80歲以上，每4名確診者就有1人可能死亡，若重症患者多時也會增加醫療負荷，希望醫護人員與家屬能向長輩衛教，鼓勵這些高風險者施打。