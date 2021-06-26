民意機關開會不算群聚 彰縣府顧及社會觀感仍勸停會

各級民意機關每年5月召開定期會，今年遇到本土Covin-19疫情升溫，部分鄉鎮市民代表會只好停會，不巧三級警戒一再延長，有的鄉鎮公所希望復會審議提案，被批開會群聚違反防疫規定；彰化縣政府今天表示，內政部沒規定不能開會，只是防疫期間開會涉及社會觀察和傳染風險，公務機關應先評估再作決定。

本土疫情突然爆衝，彰化縣很多鄉鎮市民代表會還沒召開定期大會，只好先停會，等到5月28日解封再召開，哪知三級警戒一延再延，許多鄉鎮公所都苦惱提案卡住，很多事被迫停滯不能做。員林市公所對中央管控疫情有信心，認為第二次延長至6月14日即可解封，因此提請員林市民代表會6月下旬復會，沒想到三級警戒又展延。

員林市公所查閱防疫規定並沒禁止開會，仍請市代會如期開會和審議去年決算、審查市公所提案。部分市民代表批評防疫期間開會，涉犯群聚的禁令。市長游振雄表示，市代會議事廳空間寬敞，開會期間實聯制登錄，市民代表量測體溫，全程戴口罩，保持社交距離又使用隔板，安全防護做得很到位，未違反防疫規定。

縣政府民政處長賴致富說，防疫指引對於群聚的定義不包括辦公、討論公務的會議，內政部沒禁止民意機關召開會議，立法院、台北市議會目前都在開會，彰化縣議會、多個鄉鎮民代表會決定停會，等解封後復會，員林市公所已經提請市代會復會，在做好防疫防護措施的原則下可以開會。

至於防疫期間很多機關團體採用視訊會議取代傳統開會，有民眾認為，鄉鎮市民代表會定期會和臨時會也可以視訊開會，不必墨守成規。民政處長賴致富指出，民意機關開會有條文規定出席簽到退、出席人數等實務，視訊會議迄今無法源依據可行，有多少位民代同時上線、主席在家視訊會議宣布三讀通過算不算數，都需要內政部研議，完成修文才能實施視訊會議。

賴致富強調，內政部沒禁止開會，只不過防疫期間開會涉及社會觀感和傳染風險，選民會質疑有什麼重要會議非開不可，及萬一有人染疫將造成出席民意代表被隔離的風險，所以民政處已善意勸說多個鄉鎮民代表會先停會，等解封後復會也不遲。