快訊

獨／金門返台班機一位難求 民眾激動下跪懇求縣府幫忙

慈濟要捐500萬劑BNT疫苗 蔡英文與證嚴法師視訊保證積極處理

聽新聞
test
0:00 / 0:00

民意機關開會不算群聚 彰縣府顧及社會觀感仍勸停會

聯合報 / 記者簡慧珍／彰化即時報導
彰化縣員林市代會已在上周復會，審議市公所去年度決算和今年提案。記者簡慧珍／攝影
彰化縣員林市代會已在上周復會，審議市公所去年度決算和今年提案。記者簡慧珍／攝影

各級民意機關每年5月召開定期會，今年遇到本土Covin-19疫情升溫，部分鄉鎮市民代表會只好停會，不巧三級警戒一再延長，有的鄉鎮公所希望復會審議提案，被批開會群聚違反防疫規定；彰化縣政府今天表示，內政部沒規定不能開會，只是防疫期間開會涉及社會觀察和傳染風險，公務機關應先評估再作決定。

本土疫情突然爆衝，彰化縣很多鄉鎮市民代表會還沒召開定期大會，只好先停會，等到5月28日解封再召開，哪知三級警戒一延再延，許多鄉鎮公所都苦惱提案卡住，很多事被迫停滯不能做。員林市公所對中央管控疫情有信心，認為第二次延長至6月14日即可解封，因此提請員林市民代表會6月下旬復會，沒想到三級警戒又展延。

員林市公所查閱防疫規定並沒禁止開會，仍請市代會如期開會和審議去年決算、審查市公所提案。部分市民代表批評防疫期間開會，涉犯群聚的禁令。市長游振雄表示，市代會議事廳空間寬敞，開會期間實聯制登錄，市民代表量測體溫，全程戴口罩，保持社交距離又使用隔板，安全防護做得很到位，未違反防疫規定。

縣政府民政處長賴致富說，防疫指引對於群聚的定義不包括辦公、討論公務的會議，內政部沒禁止民意機關召開會議，立法院、台北市議會目前都在開會，彰化縣議會、多個鄉鎮民代表會決定停會，等解封後復會，員林市公所已經提請市代會復會，在做好防疫防護措施的原則下可以開會。

至於防疫期間很多機關團體採用視訊會議取代傳統開會，有民眾認為，鄉鎮市民代表會定期會和臨時會也可以視訊開會，不必墨守成規。民政處長賴致富指出，民意機關開會有條文規定出席簽到退、出席人數等實務，視訊會議迄今無法源依據可行，有多少位民代同時上線、主席在家視訊會議宣布三讀通過算不算數，都需要內政部研議，完成修文才能實施視訊會議。

賴致富強調，內政部沒禁止開會，只不過防疫期間開會涉及社會觀感和傳染風險，選民會質疑有什麼重要會議非開不可，及萬一有人染疫將造成出席民意代表被隔離的風險，所以民政處已善意勸說多個鄉鎮民代表會先停會，等解封後復會也不遲。

內政部 員林 疫情

延伸閱讀

影／抓娃娃機業者借錢繳房貸租金 籲政府微解封紓困

疫情衝擊彰化老街人潮驟減 水公司把握時機汰換管線

彰化今公布9處確診者足跡 這家全聯就去了5次

瑞瑪席丹恢單不寂寞 邀粉絲線上運動 解封後最想衝浪

相關新聞

莫德納下周撥發 彰化預估72歲以下恐還打不到

各縣市為了新冠肺炎疫苗殘劑爭論不休，彰化始終維持在中央規定規範下，將殘劑留給長者候補，未開放65歲以下民眾預約，預估美國...

防疫宅在家也能享受閱讀 南投文化局推圖書免費宅配

國內疫情第三級警戒，外出移動風險高，南投縣政府文化局圖書館推出精選「壓箱寶2.0」圖書免費宅配到家活動，7月1日上午9時...

民意機關開會不算群聚 彰縣府顧及社會觀感仍勸停會

各級民意機關每年5月召開定期會，今年遇到本土Covin-19疫情升溫，部分鄉鎮市民代表會只好停會，不巧三級警戒一再延長，...

台中青創品牌特色標章 線上徵件開跑

台中市政府協助青創打響知名度，去年首度舉辦台中市青年創業品牌特色標章遴選活動受好評，今年延續舉辦，邀青創產業參選，分為「...

台中梧棲安良港排水整治改善應急工程 5月如期完工

台中市政府水利局推動梧棲安良港排水整治工程，去年爭取中央經費，加上自籌款，共投入5000萬元，進行台61線上游至永安橋間...

台中市定古蹟清水社口楊宅漏水 屋主苦惱

台中市市定古蹟清水社口楊宅有百年歷史，文化局近年投入7950萬元，辦理修復及再利用工程，現正進行工程驗收。不過連日驟雨，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。