快訊

獨／金門返台班機一位難求 民眾激動下跪懇求縣府幫忙

慈濟要捐500萬劑BNT疫苗 蔡英文與證嚴法師視訊保證積極處理

聽新聞
test
0:00 / 0:00

台中青創品牌特色標章 線上徵件開跑

聯合報 / 記者趙容萱／台中即時報導
去年台中市青年創業品牌特色標章遴選活動「美食類」獲獎商品。圖／台中市勞工局提供
去年台中市青年創業品牌特色標章遴選活動「美食類」獲獎商品。圖／台中市勞工局提供

台中市政府協助青創打響知名度，去年首度舉辦台中市青年創業品牌特色標章遴選活動受好評，今年延續舉辦，邀青創產業參選，分為「在地特色美食」與「文創商品」兩大類，即日起至7月30日止開放符合資格者參賽，獲選者除可參與今年底的商品展售會，勞工局也將協助獲選青年店家及商品，拓展銷售通路與行銷宣傳，提升品牌知名度。

勞工局長張大春說，2021台中市青年創業品牌特色標章遴選徵件開跑，歡迎年滿20歲且45足歲以下青年，且符合目前及曾進駐台中青創基地（光復新村、審計新村、摘星山莊）的創業青年、台中市大專院校所推薦受輔導創業青年或團隊、曾參加過台中「Young！好樣市集」攤友資格之一者報名參賽。將遴選出10名「中市青創好禮」食食在在標章，及10名中市青創好禮」非買不可標章。

張大春指出，今年度所有參選作品除透過專家評選外，也將納入網路人氣票選，屆時歡迎民眾踴躍上網投票，選出心目中的優質青創商品。獲選青年店家將公告於「台中市青年一站式創業入口網」以及「摘星青年．築夢台中」FB粉絲專頁，並預計於今年11月搭配「Young！好樣市集」於台中火車站站前廣場辦理「商品展售會」，市府將協助獲選青年店家及商品拓展銷售通路與行銷宣傳，帶動青創打造品牌美感與質感，並提供民眾在選購伴手禮時，能有安全且優質的新選擇。

勞工局說明，歡迎有興趣的創業青年踴躍報名，有關活動詳情可至「台中市青年一站式創業入口網」及臉書社群網站查詢，或電洽台中市政府勞工局青創基地創業服務平台04-22555948、Line ID：886984262478

去年台中市青年創業品牌特色標章遴選活動「非食品類」獲獎商品。圖／台中市勞工局提供
去年台中市青年創業品牌特色標章遴選活動「非食品類」獲獎商品。圖／台中市勞工局提供

青年 青創 創業

延伸閱讀

疫情減班人數驟增餐飲占一半 業者苦撐「筋疲力竭」

台中工人進行防水工程從12樓墜落 頭顱變形當場不治

大立光移工投訴宿舍20人擠1間 台中市府查察結果出爐

大立光移工宿舍20人擠1間？ 台中市府勞工局將查察

相關新聞

莫德納下周撥發 彰化預估72歲以下恐還打不到

各縣市為了新冠肺炎疫苗殘劑爭論不休，彰化始終維持在中央規定規範下，將殘劑留給長者候補，未開放65歲以下民眾預約，預估美國...

防疫宅在家也能享受閱讀 南投文化局推圖書免費宅配

國內疫情第三級警戒，外出移動風險高，南投縣政府文化局圖書館推出精選「壓箱寶2.0」圖書免費宅配到家活動，7月1日上午9時...

民意機關開會不算群聚 彰縣府顧及社會觀感仍勸停會

各級民意機關每年5月召開定期會，今年遇到本土Covin-19疫情升溫，部分鄉鎮市民代表會只好停會，不巧三級警戒一再延長，...

台中青創品牌特色標章 線上徵件開跑

台中市政府協助青創打響知名度，去年首度舉辦台中市青年創業品牌特色標章遴選活動受好評，今年延續舉辦，邀青創產業參選，分為「...

台中梧棲安良港排水整治改善應急工程 5月如期完工

台中市政府水利局推動梧棲安良港排水整治工程，去年爭取中央經費，加上自籌款，共投入5000萬元，進行台61線上游至永安橋間...

台中市定古蹟清水社口楊宅漏水 屋主苦惱

台中市市定古蹟清水社口楊宅有百年歷史，文化局近年投入7950萬元，辦理修復及再利用工程，現正進行工程驗收。不過連日驟雨，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。