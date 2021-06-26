台中青創品牌特色標章 線上徵件開跑

台中市政府協助青創打響知名度，去年首度舉辦台中市青年創業品牌特色標章遴選活動受好評，今年延續舉辦，邀青創產業參選，分為「在地特色美食」與「文創商品」兩大類，即日起至7月30日止開放符合資格者參賽，獲選者除可參與今年底的商品展售會，勞工局也將協助獲選青年店家及商品，拓展銷售通路與行銷宣傳，提升品牌知名度。

勞工局長張大春說，2021台中市青年創業品牌特色標章遴選徵件開跑，歡迎年滿20歲且45足歲以下青年，且符合目前及曾進駐台中青創基地（光復新村、審計新村、摘星山莊）的創業青年、台中市大專院校所推薦受輔導創業青年或團隊、曾參加過台中「Young！好樣市集」攤友資格之一者報名參賽。將遴選出10名「中市青創好禮」食食在在標章，及10名中市青創好禮」非買不可標章。

張大春指出，今年度所有參選作品除透過專家評選外，也將納入網路人氣票選，屆時歡迎民眾踴躍上網投票，選出心目中的優質青創商品。獲選青年店家將公告於「台中市青年一站式創業入口網」以及「摘星青年．築夢台中」FB粉絲專頁，並預計於今年11月搭配「Young！好樣市集」於台中火車站站前廣場辦理「商品展售會」，市府將協助獲選青年店家及商品拓展銷售通路與行銷宣傳，帶動青創打造品牌美感與質感，並提供民眾在選購伴手禮時，能有安全且優質的新選擇。