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日月潭美景重現 部落居民擔心遊客湧入防疫破口
新冠肺炎疫情趨緩，但第三級警戒延長至7月12日，但臉書爆料公社昨天有網友就貼出日月潭車潮湧現的狀況，呼籲疫情結束後再前往，避免造成群聚，導致疫情又出現破口。
日月潭風景區管理處副處長廖錫標說，伊達邵社區防疫站今天車輛不多。日月潭水位回升後，也恢復湖山山色美景，但疫情仍嚴峻，民眾應待在家中，不要出遊，以免疫情擴散，日月潭的美景一直都在，等疫情解封後再歡迎來日月潭賞景遊玩。
伊達邵部落居民擔心遊客不能遵守防疫措施，居民自主設置防疫檢查站，無論烈日高照或傾盆大雨，都有人一輛一輛的把車子攔下來量測體溫，相當辛苦。日月潭各碼頭、景點及遊客中心都已封閉，大部分商家、停車場、步道、公廁等也都已關閉，日管處也在各景點巡查人員也持續勸離遊客，如有群聚狀況則通報警察到場取締處理。
南投縣觀光處長陳志賢說，日月潭周邊道路並未封閉，車輛仍可通行。社區防疫站確實檢查車輛、量測體溫，所以管制站前會有車輛回堵。第三級警戒期間，南投縣觀光和餐旅業者為了落實防疫，大多主動停止營業，沒有收入只能忍耐苦撐，就是希望疫情能獲得控制，讓防疫警戒標準能夠恢復到一級，觀光旅遊和各行各業才能恢復正常，希望遊客也能遵守防疫規定，減少外出移動，一起為防疫努力。
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