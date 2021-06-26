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武陵農場創QRcode「水蜜桃身份證」 半個月狂賣1700盒
台中市武陵農場水蜜桃今年大豐收，較往年增加2成，今年更率先推出「水蜜桃身份證」，每顆水蜜桃上都有自己專屬的標籤號碼，民眾掃描QRcode，就可以連接到專屬網站，介紹武陵水蜜桃的故鄉，還兼具「溯源管理」及「產銷履歷」，開放民眾團購，短短半個月就銷售1700盒，十分搶手。
武陵農場因疫情休園，將原來只供應給來場遊客現場採購的水蜜桃，首次開放給民眾團購，沒想到短短15天就有1700盒訂單，顯示疫情期間，「宅經濟」對產業經濟的重要性。
武陵農場副場長胡發韜表示，武陵農場水蜜桃栽種面積約1.1公頃，每年產量將近1萬台斤，但往年有一半都被猴子吃掉，今年因疫情封園，場方加派人力巡守趕猴保護水蜜桃，加上梅雨鋒面使果實碩大，今年產量大豐收，可望達1.2萬台斤。
胡發韜說，為建立品牌形象，武陵農場也創新推出「水蜜桃身份證」，每顆水蜜桃上都有專屬的標籤號碼，並結合QRcode，可以連接到專屬的網站，介紹武陵水蜜桃的故鄉，兼具「溯源管理」及「產銷履歷」的精神，顯示農場對消費者與環境保護的重視。
武陵農場在行銷水蜜桃的同時，也設計有趣的小遊戲與消費者互動，消費者可玩遊戲得大獎，獎品包括武陵農場免費住宿劵等，結合「會員制」概念，進而建立武陵農場「鐵粉」。
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