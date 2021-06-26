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中市其他柑橘及梨山水蜜桃乾旱災損 可申請現金救助

聯合報 / 記者余采瀅／台中即時報導
帝王柑。圖／中市府農業局提供
帝王柑。圖／中市府農業局提供

台中市其他柑橘及和平區梨山水蜜桃今年因3至5月高溫乾旱受損，經台中市政府農業局與農糧署中區分署會勘，並向農委會爭取現金救助，農委會已列為辦理農業天然災害現金救助地區，其他柑橘每公頃救助7萬5000元，水蜜桃每公頃救助9萬元，農民自即日起至7月26日前可向受災地的區公所提出申請。

今年3至5月乾旱少雨，水庫蓄水率低、灌溉水源缺乏，影響台中市農作生產，農委會日前已公告辦理台中市落花生、竹筍、荔枝、龍眼、椪柑、桶柑等作物農業天然災害現金救助。

農業局指出，台中市柑橘栽種面積2516公頃，梨山水蜜桃栽種面積256公頃，此次砂糖橘、帝王柑等其他柑橘類及和平區梨山水蜜桃，受3至5月持續乾旱影響，導致著果率低、果粒偏小，經市府會同農委會台中區農業改良場、農糧署中區分署台中辦事處及區公所於6月中旬連日勘查，確認損害程度達救助標準，6月18日向農委會爭取列入農業天然災害現金救助，25日接獲農委會公告辦理，請相關區公所自即日起至7月26日止，依照公告事項規定受理農民現金救助申請。

農業局說明，此次辦理農業天然災害現金救助項目及地區為台中市其他柑橘與和平區七卡段等38地段水蜜桃，救助額度以「農業天然災害現金救助項目及額度」辦理，其他柑橘每公頃救助額度7萬5000元，水蜜桃每公頃救助額度9萬元；救助對象應符合農業天然災害救助辦法第5條規定的農民，辦理救助項目損害率達20%以上者。

農業局提醒，防疫期間，農友得以郵寄、傳真、電子郵件或電話方式申請。此外，市府也依據「台中市農業災害復建補助作業要點」規定，加碼補助生產資材每公頃1萬元，減低農民復耕成本。

台中市和平區梨山水蜜桃受3至5月持續乾旱影響，導致著果率低、果粒偏小。圖／中市府農業局提供
台中市和平區梨山水蜜桃受3至5月持續乾旱影響，導致著果率低、果粒偏小。圖／中市府農業局提供

台中市 農委會 農民

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