小黃加入送貨！台中依法在疫情時調用計程車載貨送餐

國內疫情爆發，改變民眾消費行為，從出門購物改為透過線上或網路採買，讓物流需求大增，台中市交通局為讓各類貨品、餐點迅速如質如期送達民眾手中，即日起與市內計程車客運業者合作推出「協助載送貨物及外送餐點」服務，歡迎各計程車業者一同加入行列，全民攜手共度疫情難關。

台中市交通局長葉昭甫表示，因應全國疫情警戒三級持續延長，民眾在家烹飪比例上升，生鮮蔬果箱叫貨需求大幅增加，再加上餐飲全面禁止內用、飯店餐飲業者紛紛推出套餐、便當外送或線上訂餐服務，使宅配需求大增、物流大塞車，讓現有物流貨運實無法負荷。

讓各類民生物資可以快速、如質送達民眾手中，台中市交通局昨天發布，公告調用計程車協助物流配送，只要疫情仍在二級以上警戒期間，均允許台中市計程車業者可在台中、彰化、南投、苗栗共同營業區內投入外送、物流業服務，協助載送貨物及餐點，一方面提升量販店、餐飲業及計程車業者營收，另一方面彈性運用計程車業現有閒置運能，共同攜手度過難關。

交通局目前已與台中計程車客運業、計程車客運服務業所屬車輛聯合協助農會、大型量販店及餐飲業者等，進行農產品、各類民生用品等貨物及餐點載送，讓消費者在家也能迅速收到各類新鮮蔬果、現做餐點及必備物資。

交通局說明，市府依公路法規定調用計程車協助物流配送，並已報備交通部後發布行政命令，讓計程車業共同參與防疫、解決民生問題。