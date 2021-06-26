快訊

威剛擬包機送員工至關島打疫苗 每人補助10萬元

福建今新增4例境外輸入確診 全是「台灣輸出」

聽新聞
test
0:00 / 0:00

小黃加入送貨！台中依法在疫情時調用計程車載貨送餐

聯合報 / 記者喻文玟／台中即時報導
台中市內計程車客運業者協助載送貨物及外送餐點。圖／台中市交通局提供
台中市內計程車客運業者協助載送貨物及外送餐點。圖／台中市交通局提供

國內疫情爆發，改變民眾消費行為，從出門購物改為透過線上或網路採買，讓物流需求大增，台中市交通局為讓各類貨品、餐點迅速如質如期送達民眾手中，即日起與市內計程車客運業者合作推出「協助載送貨物及外送餐點」服務，歡迎各計程車業者一同加入行列，全民攜手共度疫情難關。

台中市交通局長葉昭甫表示，因應全國疫情警戒三級持續延長，民眾在家烹飪比例上升，生鮮蔬果箱叫貨需求大幅增加，再加上餐飲全面禁止內用、飯店餐飲業者紛紛推出套餐、便當外送或線上訂餐服務，使宅配需求大增、物流大塞車，讓現有物流貨運實無法負荷。

讓各類民生物資可以快速、如質送達民眾手中，台中市交通局昨天發布，公告調用計程車協助物流配送，只要疫情仍在二級以上警戒期間，均允許台中市計程車業者可在台中、彰化、南投、苗栗共同營業區內投入外送、物流業服務，協助載送貨物及餐點，一方面提升量販店、餐飲業及計程車業者營收，另一方面彈性運用計程車業現有閒置運能，共同攜手度過難關。

交通局目前已與台中計程車客運業、計程車客運服務業所屬車輛聯合協助農會、大型量販店及餐飲業者等，進行農產品、各類民生用品等貨物及餐點載送，讓消費者在家也能迅速收到各類新鮮蔬果、現做餐點及必備物資。

交通局說明，市府依公路法規定調用計程車協助物流配送，並已報備交通部後發布行政命令，讓計程車業共同參與防疫、解決民生問題。

有載運需求店家及物流業者可逕洽計程車業者及車隊合作，期間計程車貨運收費標準和載送物品項目，得依市場機制由合作商家與計程車業者自行協商，無限制必須依計費表跳表金額計算。

小黃貨送到府！台中市計程車在疫情期間加入協助載貨送餐行列。圖／台中市交通局提供
小黃貨送到府！台中市計程車在疫情期間加入協助載貨送餐行列。圖／台中市交通局提供
台中市府依公路法規定，調用計程車協助物流配送，並已報備交通部後發布行政命令，讓計程車業共同參與防疫、解決民生問題。圖／台中市交通局提供
台中市府依公路法規定，調用計程車協助物流配送，並已報備交通部後發布行政命令，讓計程車業共同參與防疫、解決民生問題。圖／台中市交通局提供

計程車 疫情

延伸閱讀

影／端午台中高鐵輸運 盧秀燕：返鄉人潮比上周五還少

經濟部所轄工業區太廣 請求台中市支援設立快篩站

台中公車運量暴跌剩不到2成 乘客個位數司機收入減半

減少人與人接觸　盧秀燕：台中路邊停車費線上繳打8折

相關新聞

彰縣醫護今前進無醫村 長者注射率從九成六到跌破三成

彰化縣衛生局今天到無醫村設Covin-19疫苗注射站，為85至89歲的長者接種，預約長者人數不到符合注射資格長者人數的三...

中市其他柑橘及梨山水蜜桃乾旱災損 可申請現金救助

台中市其他柑橘及和平區梨山水蜜桃今年因3至5月高溫乾旱受損，經台中市政府農業局與農糧署中區分署會勘，並向農委會爭取現金救...

台中交通網App更新2功能 停車找車位、借還iBike更方便

台中交通網APP新功能今年6月24日上線更新，這次更新推出全新「景點周邊停車場」功能，提供百貨商圈、休憩景點周邊停車場清...

台中出動大型復康巴士 免費接送原鄉長輩打疫苗

打疫苗，偏鄉不遺漏！台中市幅員廣大，擔心原鄉地區交通受限，影響長輩施打疫苗意願，台中市社會局與和平區公所攜手合作，昨天出...

小黃加入送貨！台中依法在疫情時調用計程車載貨送餐

國內疫情爆發，改變民眾消費行為，從出門購物改為透過線上或網路採買，讓物流需求大增，台中市交通局為讓各類貨品、餐點迅速如質...

疫情衝擊彰化老街人潮驟減 水公司把握時機汰換管線

彰化鹿港小鎮從防疫三級警戒以來後街上冷清，人潮銳減，許多小吃攤販無法做生意，台水公司利用這段空檔辦理管線汰換工程，將老舊...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。