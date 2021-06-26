疫情衝擊彰化老街人潮驟減 水公司把握時機汰換管線

彰化鹿港小鎮從防疫三級警戒以來後街上冷清，人潮銳減，許多小吃攤販無法做生意，台水公司利用這段空檔辦理管線汰換工程，將老舊自來水管線更新，將趕在全國解封前完成，讓已超過20年耐用年限的塑膠管線都升級。

今年4、5月中部地區深受缺水之苦，各地更重視汰換老舊自來水管線避免破管漏水風險，浪費水資源，但像是鹿港鎮及北斗鎮一到假日，鄰近商圈為觀光熱區，以往遊客絡繹不絕，想汰換管線因需要停水，影響商家營業而難以進行。

台水公司第十一區管理處副處長謝錫熊說，鹿港鎮宮後巷目前使用的是1994年間埋設的塑膠管(PVCP)，超過20年年限，過往鄰近商圈的宮後巷人潮多難以進場施工，近期多數商家自行歇業，趕緊與公所、代表會、里長及商家業者協調，提出管線汰換計畫獲得支持，聯繫包商以開口約加速工程進行。

「鹿港-配合鹿港鎮宮後巷鋪面改善汰換管線工程」水公司已於6月21日進場施工，預計7月初完成，投入134萬元將老舊自來水管線全面更換為耐震能力較高的延性石墨鑄鐵管（DIP），汰換管線長度共152公尺。

另北斗鎮宮後街鬧區目前使用的是1980年間埋設的管線，這次也將投入140萬元汰換160公尺公尺管線，目前設計中，預計7月初進場施工，7月底完成，後續再由鎮公所施作路面刨鋪工程，改善整體環境，新的DIP管線耐用年限長達40年以上，降低漏水風險，可穩定區域供水。