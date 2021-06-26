布置花藝遭質疑非縣產花卉　田尾農會：九成是彰化花卉　

農糧署和彰化縣政府聯手搶救花卉產業，在13處公部門辦公廳舍連續三周布置大型花藝，藉由大量採購拉抬花價。今天有民眾反映，文心蘭、玫瑰等花卉非彰化縣生產，有關單位應查明採購源頭。田尾鄉農會表示，這些花都是鄉農會訂購，九成是彰化縣生產。

國內爆發本土疫情，啟動防疫第三級警戒，大小活動喊停，連告別式都不能舉辦，花卉用量遽減，花價狂跌，農糧署編列預算補助採買花卉布置公共場所，希望帶動花卉消費，彰化縣政府因此送花束向防疫第一線的醫護警消致敬，在13處辦公廳舍的17個空間，一連三周布置大型花藝，並在這兩天分送1萬5000份花材包給公教人員。

有民眾今天向聯合報投訴，彰化縣盛產菊花、非洲菊、康乃馨，縣政府布置所用的大宗花卉例如文心蘭、玫瑰都不是縣產大宗花卉，公部門搶救彰化縣花卉產業就應優先採購這些花，如果買了別地方的花卉，可能重蹈先前縣政府舉辦花博會借縣內廠商之手買外縣市花卉的失敗作法，不但沒真正照顧縣內花農，又徒惹爭議。

田尾鄉農會表示，農糧署編列約6000萬元補助大型花藝布置，其中2000萬元用在彰化縣，由田尾鄉公所負責採買花材，文心蘭來自員林市花卉產銷班，玫瑰是田尾、永靖的溫室玫瑰，百合也是田尾鄉農民種植，向日葵、小菊、洋桔梗更是田尾大宗花卉，整體而言，九成花材取自在地，另外一成小襯花是調度外縣市供應。

彰化縣政府農業處長邱奕志說，彰化縣振興花卉產業計畫規定，大型花藝布置的花卉一定要用彰化縣產花卉，這方面縣政府了解之後發現沒問題，都依規定採買。