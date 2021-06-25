挺醫護！澎恰恰送100便當 何欣純助4醫院強化抗疫設備

藝人澎恰恰今天自掏腰包力挺前線醫護人員，準備100份「大哥燒臘便當」，親自送到台中烏日林新醫院，為醫護人員打氣、致敬。收到便當的醫護說，以前吃晚餐的時候都會看澎恰恰的節目，沒想到現在吃到他送的便當！很奇妙。也有醫護說，好可惜沒看到澎恰恰本人！但吃到美味的便當已滿足。

立委何欣純為減輕第一線醫務人員長時間於炎熱環境中穿著防護衣的辛勞，今天號召台中市欣欣工商促進會、何欣純之友會等團體，分別捐贈國軍台中總醫院、霧峰澄清醫院(大里)、本堂澄清醫院各一座正壓式檢疫亭，另捐贈大里仁愛醫院一組840微電腦智慧型呼吸器。

澎恰恰表示，最近演藝圈所有工作都停擺，整個生活都被打亂，演藝人員必須自己想辦法，因此最近也在學做副業，學習做生意，目前剛起步，狀況還算不錯，因為朋友在醫院附近開燒臘店，就近就買了一些便當，這是他一點小小心意，向醫護人員致敬。