長久流動攤商占據 員林公所畫紅線還路於民

彰化縣員林市公所配合防疫需求，進行流動攤商「清零」作業，長久以來博愛路、靜修路等被攤販占據，造成車輛通行困難，員林市長游振雄說，今天公所已在博愛路等被攤販占據的路段畫上紅線，希望還路於民，也能加強疫情期間管理攤商。

公所今天在博愛路從三民街到浮圳路違規流動攤販最多的路段畫上紅線，長度約600公尺，靜修路一帶、尤其轉角路段也都畫上紅線，未來流動攤商不能再設攤，雖部分攤商動用人情關說，希望某些路段不要畫紅線，但公所仍強力執行。

游振雄說，長久以來博愛路被流動攤販占據，流動攤販有近300攤左右，造成人車通行困難，民怨很多，不只民眾說通行困難，合法在華成市場、公有第一市場設攤的攤商也覺得很不公平，此次配合政府流動攤商「清零」作業，希望能一次解決。