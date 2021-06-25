新冠肺炎疫苗殘劑開放 台中市116人施打

中央宣布新冠肺炎疫苗殘劑開放18歲以上成人預約候補接種，許多民眾預約登記，台中市在24日已開始施打殘劑，統計已施打116人，市府將在今天下午記者會說明殘劑預約方式。

國內新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情嚴峻，提高疫苗覆蓋率是控制疫情關鍵。

台中市政府表示，依據全國疫情研商早報會議，從6月22日起開放殘劑施打，24日58處快打站「其他類別」共施打375人，包括造冊的工作人員及殘劑施打人數，其中殘劑接種共116人。

市府指出，由於「殘劑」是指「每天最後一瓶」的剩餘數，數量相當有限，市府將依照中央指示妥善使用，讓疫苗效益最大化。

台中市許多急著打疫苗的民眾，一早到疫苗快打站預約登記。西區忠信國小今天也有5人前往登記，有2名61歲、32歲的民眾，接獲通知施打疫苗，但1名在造冊內的80歲婦人走了40分鐘路程，她抵達快打站時，因錯過預約時間而無法接種。

西區區公所表示，今天最後一批疫苗施打時間為上午10時至11時，現場等待到11時20分都沒有人來，於是通知上午現場登記的2名民眾前來施打。2人約在11時30分抵達並施打完疫苗，原在造冊內的婦人約11時35分後抵達，但疫苗已施打完畢。

台中市大雅國中快打站上午也有10名77歲以下民眾到場登記，其中最年輕的22歲。大雅區長李修齊表示，登記施打殘劑以現場預約為主，但不會讓民眾排隊，殘劑以年紀較長的優先施打。