員林第一市場菜販推蔬菜箱 結合代購貼心跨鄉鎮送貨

彰化縣員林第一市場、華成市場受疫情影響生意下滑，第一市場有菜攤也推出蔬菜箱，599元十樣菜免運費，還跨鄉鎮送貨，為了爭取訂單，業者再結合肉攤與熟食一起載送的貼心服務，甚至接受跨縣市送到台中，在疫情中求生存。

員林第一市場、華成市場日前因有確診者足跡，也影響攤商生意，公所鼓勵民眾快速一次買足，不要在市場停留太久，公所也開設第一市場line群組，放上攤商介紹及電話，民眾可加入line，可事先跟攤商連絡備貨，甚至攤商將貨送到市場前，消費者拿了就走。

員林第一市場青堯果菜行老闆陳緯諭表示，疫情期間原本會來進貨的餐廳、和團膳進貨量了八成，還曾因疫情關係，停班3天，就連菜籃族進來買菜的都少了，為了讓員工能繼續有工作、領薪水，就主動出擊開拓蔬菜箱市場，民眾可任選10種菜599元，任選899元15種菜免運，且數十種菜色任選非常多元，還比照傳統市場贈蔥蒜。

陳緯諭說，他們還跨鄉鎮提供免運，今天訂菜、明天送到，滿額免運跨鄉鎮送菜共14鄉鎮包括彰化市、北斗、田中等區域都送，一個月前開始賣蔬菜箱一天有近20箱的訂貨量，但最近各地都推出蔬菜箱，競爭大，每天訂貨量減少至7、8箱，所以最近他們更拓展到台中市也提供滿額免運宅配。

甚至還有加購區服務，結合市場其他攤商，民眾可加購蛤仔、冷凍魚蝦、肉類、水果，甚至還有一欄額外代購貼心詢問客人「需要幫你買什麼？」，甚至連市場內有的烤雞、滷味等熟食都可一起送，陳緯諭說，為了爭取客人回購，即使最近菜價貴，對回購客人還加送一種青菜。