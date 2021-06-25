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彰化公共自行車更換業者 預計7月下旬恢復營運

中央社 / 彰化25日電

彰化縣公共自行車系統將從YouBike微笑單車改成MOOVO公共自行車，縣府指出，微笑單車將營運到30日，接下來業者要辦理移交以及系統驗測等作業，預計在7月下旬恢復營運。

彰化縣政府城市暨觀光發展處發出新聞稿指出，彰化縣的公共自行車系統YouBike微笑單車將營運到30日為止，之後將由新承包的MOOVO公共自行車接手，縣府已經從23日開始發送簡訊給原有的YouBike微笑單車會員，詢問是否願意把登錄的會員資料直接轉換給新業者使用。

縣府城觀處指出，新的MOOVO公共自行車系統將採用電子圍籬智慧樁和新運具，業者接手後將和悠遊卡以及一卡通公司進行系統驗測作業，預計在7月下旬完成驗測作業後恢復營運。至於MOOVO公共自行車的新式自行車和車柱則預計在9月啟用。

根據彰化公共自行車YouBike的網站資料，彰化縣從2014年5月引起公共自行車YouBike系統，在彰化市、員林市及鹿港鎮等3鄉鎮設置68個站點，有1650輛自行車供民眾使用，2018年在彰化縣的使用人次超過1000萬。

自行車 YouBike

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