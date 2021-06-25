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防疫期間民眾消費保守 彰化基層農會存款普遍成長

聯合報 / 記者簡慧珍／彰化即時報導
彰化縣溪湖鎮商業發達，鎮農會沒設分部和辦事處，存款成長速率仍排名縣內前五名。記者簡慧珍／攝影
彰化縣溪湖鎮商業發達，鎮農會沒設分部和辦事處，存款成長速率仍排名縣內前五名。記者簡慧珍／攝影

疫情嚴峻，民眾消費轉趨保守，彰化縣基層農會的存款都成長，其中溪湖鎮農會去年12月存款82億8000萬元，今年5月底86億2000萬元，短短5個月多3億多元，高出平均年成長約2億元，鎮農會認為防疫期間民眾減少非基本消費，是鎮農會存款快速增加的主因。

去年土本疫情相對輕微，6月中旬解封到年底，民眾生活如常，基層農會的存款穩定成長，但外國接二連三再爆疫情，全球景氣指數多次被修正，民眾消費信心受影響，直到國內本土疫情爆發迅速拉升到警戒第三級，非基本消費行為被大幅限縮，民眾少了花錢的機會，金融帳戶存款增加。

溪湖鎮農會存款以往平均每年增加約2億元，去年底結算存款82億8000萬元，今年元月到5月累計86億2000萬元；鎮農會總幹事陳金源表示，溪湖鎮是彰化縣主要農業產區，農村居民生活較節儉，遇到疫情非常時期，一方面沒地方可玩樂，另一方面希望把錢留下來以備不時之需，消費轉趨保守，把錢放在農會以求安心。

二林鎮農會去年底到今年5月的存款金額，從137億多元增加到約140億元，存款總額高居全縣之冠。二林鎮農會總幹事邱士平說，鎮農會在鎮內設有多家辦事處，方便農民和一般民眾存款，最近收割稻穀，農民在鎮農會的存款普遍增加，都是鎮農會存款總額往上衝的主因，相形之下，疫情因素導致民眾寧願存款的情形較不明顯，不過鎮農會推廣供銷展售部門遊客少了很多，可看出民眾減少消費。

南彰化還有別家基層農會存款今年元月5月底也增加約1億元，這些農會總幹事認為，不見得每個鄉鎮主要農產品都是水稻，有些鄉鎮沒大量稻子可收割，但存款和往年相比，呈現明顯增加的趨勢，應與防疫期間可消費的地方變少，農村居民不常領錢花用有關，使得存款增加速率高於過去。

農會 疫情

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