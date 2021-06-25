宅在家輕鬆買中彰竹苗觀光圈產品！還能抽「人生三飽」

交通部觀光局參山國家風景區管理處今天說，因應防疫三級警戒，參山處整合中彰竹苗業者推出「食旅參山輕鬆購」導購專區，匯集知名伴手禮、餐飲、旅宿、觀光工廠、各地農會等57家業者網路商店，讓民眾宅在家，也能輕鬆選購觀光圈新鮮農產、即食料理、追劇點心等商品，並推出「疫後人生三飽」抽獎，即日起至8月8日線上購買任意商品，就有機會抽中霧峰香米吃到飽、麗寶樂園玩到飽、谷關溫泉泡到飽等人生三飽。

參山處代理處長曹忠猷說，觀光遊憩活動受疫情影響幾乎全部暫停或取消，中彰、竹竹苗觀光圈業者商品銷售也跟著受到影響，希望透過推出「食旅參山輕鬆購」導購專區，能幫業者多多提升業績，早日度過難關。

疫後人生三飽抽獎活動，只要購買導購專區內任意商品，並於臉書活動貼文留言，就有機會將一年份疫後人生三飽大獎，另外還有參山喔熊限定禮、好食料理菜籃車、午茶生活追劇包等多項好禮，歡迎大家踴躍上網選購中彰、竹竹苗觀光圈優質產品。

中彰區域觀光聯盟總召柴俊林說，這波疫情對各觀光產業衝擊都相當大，業者也紛紛轉型推出網購商城或開發外帶即食料理，感謝參山處協助業者多一個露出的管道，也呼籲各觀光業者一起來共襄盛舉，發揮觀光圈的精神，共同互相行銷，大家攜手共同挺過難關。

中彰區域觀光聯盟副總召黃景建分享，近期廣受好評的霧峰區農會蔬菜箱，除感謝民眾大力支持，也依顧客意見、產地供貨情形，持續調整品項與配送方式，目前已經於普利共好商城推出蔬菜箱2.0，不僅每週有多元豐富的菜單，並與計程車業者異業結盟，從產地新鮮直送到府。