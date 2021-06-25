台中市議會朝野協商「繼續停會」 藍營建議延至8月2日

全國三級警戒延至7月12日，台中市議會今天朝野黨團協商，同意配合中央的規定繼續停會。但國民黨團認為，7月12日能否解除三級警戒？不可得知，不如延至8月2日再開會，不必一延再延，民進黨團及無黨籍黨團表示，要再徵詢其他議員意見，超黨派則表示沒有意見。

中市議會朝野黨團今天在議長張清照邀請下，召開朝野協商，民進黨團總召謝明源、國民黨團書記長陳政顯、無黨籍市議員陳廷秀及超黨派市議員段緯宇代表各政黨市議員出席。

各黨派代表認為，台中市採取視訊有其困難度、不便性，朝野黨團都同意「不要採視訊，繼續停會」，至於何時重新開議？國民黨書記長陳政顯建議8月2日再開會。

民進黨團總召謝明源表示，是否延會，已一一徵詢過黨團成員的意見，多數都是認為應該要遵守中央的規定來延會，只有少數人建議視訊，因此民進黨同意繼續停會。

至於國民黨團提議乾脆延至8月2日再開會，謝明源表示，他必須再徵詢黨團成員意見，才能決定是否同意國民黨的建議。

無黨籍議員陳廷秀說，他也要徵詢其他3位無黨籍市議員的意見。超黨派議員段緯宇說，超黨派4位成員沒有意見，尊重協商結果。