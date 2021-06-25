德基水庫水位持續微幅上升 拚達夏季規線

德基水庫水位每天微幅上升，而德基水庫夏季水位規線需在1366公尺以上，今天水位在1360.19公尺，大甲溪發電廠表示，若每天進流量平均20cms，可望一週內達到夏季水位規線。

根據經濟部水利署防災資訊網資料顯示，今天德基水庫水位達1360.19公尺，進流量20cms（立方公尺/秒），蓄水量5405萬噸，有效蓄水率29%。

大甲溪發電廠副廠長王義燾表示，水利署針對各水庫進行分析，設定每月最低水位，冬季因沒有颱風帶來雨量，蓄水位要比較高，夏季則比較低，德基水庫夏季的水位規線需達1366公尺。

王義燾指出，目前水位差距尚不足6公尺，若每天平均進流量20cms，預估一週時間可以達到夏季最低水位規線1366公尺，德基水庫目前仍以蓄水為目標，是否放水配合中區水資源局調度。