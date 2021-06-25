長輩驚呼：打疫苗還有這好康 中警快打站送「閃亮環」

全台自6月15日起，開放85歲以上長輩接種疫苗，警方在快打站進行護老交通安全宣導，提醒長輩「穿戴明亮醒目服飾」、「攜帶照明設備」等觀念，還送手環造型「閃亮環」照明燈，讓一早打完疫苗的長輩稱讚，有疫苗打還有禮物可以拿，「金好康！」

台中市許多長輩到64處快打站接種疫苗，台中市警察局第一分局交通組指出，轄區中、西區的人口年齡結構以長者居多，昨天(24日)在西區的中正國小、忠信國小、中區的光復國小快打站外，今天上午在中正國小，針對長輩發送傳單並講解相關護老交通安全觀念。

警方補充，長輩行動較為緩慢，遇到路上突發狀況恐反應不及，因此提醒長輩「不搶斑馬線秒數」、「行走行人穿越道」，許多長輩習慣清晨出門運動，因天色昏暗，一定要記得「穿亮衣」，提升自身能見度，避免悲劇的發生。

聽完宣導的長輩，員警送上矽膠製的手環造型「閃亮環」照明小物，讓長輩外出運動可以戴在手上，或掛在包包、腳踏車上，增加亮度。

現場收到宣導品的長輩開心直呼，一早出門打疫苗，不但有貼心員警提醒交通安全知識，還有禮物帶回家，「金好康！」