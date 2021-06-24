南投確診患者曾到台中投宿4旅館 已停業清消

台中市今天未新增本土確診個案，但南投縣昨天公布1名確診男子，經疫調曾到台中4家旅館投宿，台中市政府已要求旅宿業者停業消毒，並匡列相關接觸者隔離採檢。

中央流行疫情指揮中心宣布，今天國內新增130例新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）確診病例，分別為129例本土及1例境外移入；另新增6名死亡個案。

台中市長盧秀燕下午召開台中市疫情指揮中心線上記者會宣布，今天沒有新增確診個案，她表示，這是疫情升高以來，台中市第一次連2天零確診，看似簡單的數字其實不容易，她要感謝全體市民與醫護人員，以及市府的防疫團隊，但還要繼續努力。

至於孕婦施打疫苗的狀況，盧秀燕說，目前已有357名孕婦施打疫苗，幾乎都是施打莫德納（Moderna）疫苗，她呼籲孕婦施打前，應諮詢產檢醫師再做決定。

她說，之前台中市的莫德納疫苗，都是直配醫院供1至3類人員施打，開放孕婦施打後，她商請醫院提前幫孕婦施打，現在有莫德納疫苗的醫院，都可開放給孕婦預約施打。

盧秀燕說，中央配發供孕婦施打的疫苗，若順利下周就會配發，將會分配到各大醫院與特約的婦產科診所，讓準媽媽們可以在產檢的婦產科施打。

台北農產運銷公司群聚案件後，市府昨天起也針對7大批發市場的員工、承銷人等進行快篩，盧秀燕說，截至今天中午，已有1421人篩檢都是陰性，下午還在篩檢，以確保食物供應鏈的穩定。

另外，市府今明2天，開放全市77歲以上長者施打疫苗，盧秀燕說指出，今天包括77歲以上長者、原住民等人，已施打9968人，明天會再繼續施打。

雖然今天中市未新增確診個案，但衛生局長曾梓展指出，昨天接獲南投縣通報，埔里鎮1名新增確診個案14356，主要足跡史都在台中，獲報後隨即調查匡列接觸者採檢，並清消足跡。

案14356為南投縣埔里鎮30歲男性，6月16至22日，曾到台中4間旅館住宿，並曾到逢甲商圈購物，22日採檢確診，個案同住的1名友人也採檢確診，男子住宿過的4家旅宿，目前都已停業消毒。

此外，台中今天新增3例疑似施打疫苗後死亡案例，至今累計33例。曾梓展說明，3例分別為為新社區85歲女性、南區63歲男性與龍井區61歲男性，皆患有多重疾病病史。

曾梓展表示，相關案例將通報中央，釐清死亡與疫苗的相關性，衛生局也將協助家屬提出預防接種受害救濟申請，協助收集相關病歷資料，提送中央審議。