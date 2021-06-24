疫情影響消費模式 果農拚網購、農會推宅配行銷

全國三級警戒延長至7月12日，梨山風景區不開放，農友等不到遊客上山，改採網購行銷，而綠竹筍受旱災影響減產，再受疫情衝擊滯銷，潭子區農會推出真空包，將以宅配方式推廣。

國內新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情未歇，中央流行疫情指揮中心宣布，全國再延長疫情三級警戒至7月12日。

參山國家風景區管理處代理處長曹忠猷表示，梨山溫帶水果特別甜美、風味獨特，6月起陸續上市，往年暑假期間，許多遊客上山避暑度假，順便採購當地農特產，李子因量少產期短，遊客供不應求也不用促銷。

今年因疫情全國三級警戒，為配合防疫，福壽山農場、梨山賓館等都暫停營業、休園，遊客不能上山，但6月起梨山進入水果產季，李子、水蜜桃、梨子陸續上市，少了遊客採買，梨山果農希望透過網購宅配通路，行銷梨山農特產。

潭子區農會指出，潭子區主要栽植綠竹筍，面積約180公頃，年產量約576萬公斤，年產值約新台幣2億3000萬元。總幹事林淑茵表示，今年因旱災影響，產量少了4成，本預估量少價揚，未料，因疫情改變消費者購買習慣，綠竹筍滯銷。農會輔導產銷班，加工為真空沙拉筍，透過網購方式行銷農產。

而現正上市的西瓜李，和平區民代表羅進玉分享挑選與保存秘訣，他說，首先表皮上的果粉是新鮮象徵，蒂頭周圍的表皮也要光滑，收到水果後可室溫放個一天，再冷藏保存，蜜李就會從酸轉甜。