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影／紫雲巖捐2000萬助防疫 盧秀燕：目前台中最大筆善款

聯合報 / 記者喻文玟／台中即時報導
台中市清水紫雲巖有感疫情期間第一線防疫人員辛勞，在台中市議長張清照及前議長張清堂媒合下，捐贈市府2000萬元防疫金。圖／台中市新聞局提供
台中市清水紫雲巖有感疫情期間第一線防疫人員辛勞，在台中市議長張清照及前議長張清堂媒合下，捐贈市府2000萬元防疫金。圖／台中市新聞局提供

國內疫情爆發，台中市清水紫雲巖有感疫情期間第一線防疫人員辛勞，在台中市議長張清照及前議長張清堂媒合下，捐贈市府2000萬元防疫金。市長盧秀燕今天親自至紫雲巖感謝廟方善心，她表示，謝謝廟方推動公益，市府會好好運用這筆善款，也向紫雲巖觀音菩薩祈禱，希望保佑地方平安。

盧秀燕在疫情記者會上表示，疫情之中也有溫暖，紫雲巖是地方信仰中心，廟方有感台灣受到疫情影響很大，市府要做的工作很多，紫雲巖主委吳勝隆急公好義，廟方共同決定捐2000萬元讓市府運用在防疫、經濟、弱勢等服務，不設限善款使用範圍，授權市府決定，也感謝前議長張清堂、現任議長張清照，一定會善用捐款。

盧秀燕表示，清水紫雲巖2000萬元是市府目前收到最大筆的善款，很感念紫雲巖的善舉，她也向紫雲巖觀音菩薩參拜，祈求國泰民安、風調雨順、市民平安，疫情早日結束。

清水紫雲巖捐贈2000萬元，台中市長盧秀燕（左二）今天表示，這是市府目前收到最大筆的善款。圖／台中市新聞局提供
清水紫雲巖捐贈2000萬元，台中市長盧秀燕（左二）今天表示，這是市府目前收到最大筆的善款。圖／台中市新聞局提供

疫情 盧秀燕 台中市

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