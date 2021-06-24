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緩打潮持續發酵 彰化長者預約注射剩三成

聯合報 / 記者簡慧珍／彰化即時報導
溪湖鎮衛生所廣場的排隊人潮跟前兩場相比，已明顯減少。記者簡慧珍／攝影
溪湖鎮衛生所廣場的排隊人潮跟前兩場相比，已明顯減少。記者簡慧珍／攝影

彰化縣85歲到89歲長者今天注射疫苗，各地注射站的人數明顯減少；溪湖鎮88歲楊姓長者表示，打疫苗還是有好處，如果不舒服就趕快看醫生。

除了合約醫療院所，基層衛生所和關懷據點今天上午8點起為預約的長者接種疫苗，大排長龍的情景消失，戶外等候區都有空位，因今天非假日，年輕人要上班或在家上課，大多數長者由子女陪伴到來，少數長者獨自報到。

巫姓鎮民陪伴87歲的媽媽到注射站，他說，看到很多注射後不良反應事件，心裡當然會擔心，但這種事要怎麼講才好，百萬名老人注射後不也健康沒事？他和媽媽商量，還是注射疫苗以求個平安。

獨自前來的楊姓長者表示，他成長於二戰戰亂年代，沒讀什麼書，不知道哪幾種疫苗可注射，也不清楚注射後有什麼副作用，總之政府通知可以注射疫苗，他就預約，不知注射哪一種廠牌，若有不服務就趕快看醫生。

截至今年本（6）月23日，新冠肺炎疫苗接種後發生死亡不良事件累計144例，75歲以上長者占112人，導致全台出現緩打潮，彰化縣預約注射率從一開始的九成六直線下滑到三成，全縣1萬7597名85歲到89歲長者，已接種3546人，尚有1萬4051人符合注射資格，預約人數4970人。

疫苗

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