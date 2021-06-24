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議員楊正中「挺警消、顧醫護」捐上萬件防疫物資給基層
全國三級警戒延長至7月12日，疫情看似沒有趨緩，各地防疫物資快速消耗，台中市議員楊正中今天捐贈防護衣、隔離衣、FFP2口罩、酒精等物資給醫護、警、消及西屯區公所，給予第一線防疫人員最全面的保護與支持。
楊正中表示，近期疫苗才陸陸續續到位，為求施打便捷，台中市不僅醫療院所，各地皆設有疫苗快打站。他到第一線關心施打現況，有感防疫工作繁複，眼見每日醫護、警、消及地方公務基層人員成天為防疫工作疲於奔命，希望透過行動的支持，表達對於第一線防疫人員的感謝。
為讓第一線防疫人員有足夠的抗疫物資，楊正中自掏腰包並且媒合企業及善心人士一起進行捐贈，包括築韻企業、開祥企業、張徐亦完女士都加入善行義舉。
楊正中服務處今天載運防疫物資到各單位，共計捐贈1000件防護衣、1500件隔離衣、2100片FFP2口罩、240瓶酒精、2800副護目鏡、1300個面罩、2000個頭套給台中榮總、台中市政府消防局、台中市政府警察局第六分局以及台中市西屯區公所。
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