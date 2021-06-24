三級警戒延長沒遊客上山 梨山甜美蜜李拚網購

台中市梨山風景區已進入西瓜李、黃金李、花蘿李、加州蜜李等溫帶水果產季，梨山水蜜桃預計7月下旬也接棒上市。因應全國三級警戒延長至7 月12日，不開放遊客上山，農民拚網購宅配或另找賣場通路。交通部觀光局參山國家風景區管理處呼籲民眾多利用宅配通路網購梨山溫帶水果，減少農民損失。

參山處代理處長曹忠猷表示，梨山溫帶水果甜美、風味獨特，自6月初開始陸續成熟上市，往年暑假旺季帶來遊客採購當地農特產，以目前盛產各種李子為例，因量少、產期短，幾乎不用促銷，遊客就買走了。今年全國三級警戒延長至7月12日，遊客不能上山，但是水果成熟不等人，參山處邀請民眾多利用網購宅配，購買梨山水果品嘗特有的高山風味。

參山處說，往年暑假期間吸引很多遊客到梨山度假避暑，今年配合防疫，福壽山農場及梨山賓館都暫停營業到7月12日，影響梨山地區觀光產業鏈甚鉅，但從6月份開始到年底，梨山開始進入一年當中水果產季，從6月的梨山蜜李、7至8月水蜜桃、9月世紀梨，一路到10至11月的蜜蘋果，11至12月甜柿與雪梨，少了遊客，農民希望網購宅配或賣場通路繼續來支持梨山地區的觀光農特產。