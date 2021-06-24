日月潭遲未100%蓄水原因曝光 下池回抽反會溢流

日月潭水位24天上升近13公尺，今天蓄水率約97%，「九蛙疊像」剩2蛙露出，不過蓄水率卻遲未達100%，台電說，有調控蓄水，若日月潭全滿，一旦下池蓄水回抽，反而會溢流浪費。

隨著降雨與集水區、上游水源持續挹注，日月潭水位每天穩定升高，根據經濟部水利署中區水資源局網站資料，日月潭水庫今天上午蓄水率達97.86%，水位高度748.14公尺，較昨天微幅上升3公分，距滿水位748.48公尺只剩34公分，目視幾乎達滿水位狀態。

日月潭水位日前上升幅度平均達每天半公尺，不過隨著接近滿水位，增加幅度明顯減緩，21日水位高度為747.8公尺，今天則是748.14公尺，3天僅上升34公分，對此，管理單位台電公司大觀發電廠表示，透過武界壩及發電廠水力發電作業，適當調控日月潭水位高度。

日月潭為水力發電水庫，從上游霧社水庫到武界壩、日月潭，再到下池的明湖水庫、明潭水庫，由於水力抽蓄發電關係，日月潭水位一天可有1、2公尺落差，大觀發電廠表示，若日月潭達全滿狀態，一旦下池蓄水回抽到日月潭，水資源就會從溢流井排出，反而造成浪費，因此會調控水位，以兼顧發電及風景區觀光功能。

全台先前逢乾旱，日月潭蓄水率剩2、3成，露出大面積淤泥，魚池鄉長劉啟帆說，台電聯合陸軍工兵、水利署第四河川局執行日月潭清淤，4月到6月清出3.29萬立方公尺淤泥，因滿水位，階段任務完成，感謝所有執行單位；台電表示，以抽泥船接續清淤作業。