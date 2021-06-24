檢疫、隔離者搭車沒問題 南投防疫計程車1922上路

國內疫情升溫，南投縣招募防疫計程車隊，凡是居家隔離、居家檢疫、快篩陽性等民眾有就醫需求，可撥打1922免費防疫專線，預約防疫計程車。防疫計程車專車專用，由衛生局、民政處統一調派，不會載運一般乘客，請民眾安心。

衛生局表示，防疫計程車主要載送對象，為入住防疫旅館居家檢疫期滿需返家、醫院或集中檢疫所解隔離返家、居家檢疫或隔離就醫需求、居家或隔離期滿前到院採檢、社區快篩陽性個案返家或前往防疫旅館，這些民眾不得搭乘大眾運輸工具，縣府因此招募防疫計程車負責接送，已有4輛計程車及多元計程車加入防疫計程車行列。

為落實防疫措施，衛生局今天舉辦防疫計程車個人防護及車輛消毒訓練，指導司機正確穿脫手套、隔離衣、N95口罩等個人防護裝備流程，以及載送個案的個人防護及車輛消毒等，透過教育訓練及實際演練，培養司機正確防疫消毒概念及個人防護，完成訓練後，正式上線投入防疫接送任務。

醫政科長陳淑怡指出，感謝防疫計程車司機加入防疫工作，同時也做好自我保護，尤其出車前後的消毒，自我健康保護及監測相關紀錄都要確實，讓縣內個案有需求時，能有便利的交通措施。