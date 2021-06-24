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北斗鎮整修紅磚市場 文化局：不涉文資修復但有去看　

聯合報 / 記者簡慧珍／彰化即時報導
彰化縣北斗鎮公所爭取經費整修紅磚市場。記者簡慧珍／攝影
彰化縣北斗鎮公所爭取經費整修紅磚市場。記者簡慧珍／攝影

彰化縣歷史建築北斗紅磚市場近日完成設施改善工程，主管機關北斗鎮公所已驗收，文史團體認為北斗紅磚市場既是縣定文化資產，文化局沒負責工程，也應以文資主管機關的立場監督施工；文化局今天表示，設施改善工程不涉及文資修復，文化局未介入，但負責北斗區的文資人員曾去看過一次，施工都沒問題。

北斗鎮公所向經濟部爭取補助230萬元，鎮公所分擔25萬6000元，改善北斗鎮公有零售市場（紅磚市場）設施，工期3個月，今（110）年2月26日開工，預定5月26日竣工，實際完工日期6月1日，逾期6天，鎮公所調查逾期原因是廠商調度工作所致，無關疫情。

八卦山文化協會理事長兼任彰化縣文資委員的蔣敏全今天表示，北斗鎮公所主動爭取經費維護紅磚市場，值得肯定，但身為文資主管機關的文化局在鎮公所委外施工期間應積極監督，以免施做過程可能傷害文資，可是文化局認為相關改善工程不是修復文資，全權交給鎮公所負責，作法上值得商榷。

文化局說，這次北斗紅磚市場改善工程有兩大部份，一是換馬桶、廁所門板，另一項是清洗外牆，紅磚市場的建築體本來沒廁所，廁所是後來增建，不在文資範圍，清洗外牆只是清潔牆面，不涉及修復文資，所以文化局沒派員監督，不過今年4月13日負責北斗區的文資人員去看了一次，施工範圍不觸及文資，清潔方法也沒傷害文資。

鎮公所修繕北斗紅磚市場的廁所、清洗採光罩和外牆、清除排水溝淤泥、施做屋頂防水工程，從外觀來看，用高壓水柱清洗的採光罩及外牆已煥然一新，採光罩較為明亮，磚牆不再暗沈，而鎮公所對市場周邊停車格實施停車收費，以往免費停放的「萬年車」消失，整體景觀改善不少。

北斗紅磚市場初建於日本明治32年（1899年），昭和6年（1931年）擴建，昭和10年（1935年）落成啟用，2003年因電線走火，焚燬市場木造結構，僅存紅磚外牆，經濟部補助在2004年6月修復，市場攤商已轉到鄰近街區營業，形成新興攤販市場，北斗紅磚市場用途轉型為文化觀光。

文化局

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