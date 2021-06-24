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三級警戒延長社福怕斷炊 尋求在地商品網路義賣求生
國內新冠肺炎疫情仍未降溫，中央疫情指揮中心延長三級警戒到7月12日，靠著活動募款的社福機構幾乎斷炊，捐款受限下，紛紛在網路上義賣商品，從農產品葡萄、杏包菇到饅頭等在地產品都有，但因經驗不足，加上市場競爭，銷量並不好。
照顧植物人的創世基金會估算短短一週，三級警戒以來，捐款驟降5成，發票、尿布、奶粉等捐贈物資也下滑，創世彰化社福員張靜宜說，彰化分會照顧96名植物人，每月至少一次原床泡澡服務，減輕家屬負擔，但一個多月來無法到個案家中，有的個案頭髮長了、沒泡澡不舒適，家人也很焦慮。
創世基金會服務經費八成以上仰賴小額捐款以及活動募款，原定的校園募發票、園遊會活動停辦，加上民眾減少出門消費，發票善款都大幅減少。
張靜宜表示，不能隨意外出只能操作社群義賣商品，像是尋求愛心廠商義賣大村葡萄，在地業者的爆米花，接下來靠近中秋節也找糕餅店等，將商品分享在臉書上，但過去主力在實際服務，這段時間網路義賣困難重重，成效有限。
彰化肯納秀水作業所長期輔導訓練身心障礙者與職場結合，也減少家屬負擔，但因三級警戒作業所停擺，彰化自閉症肯納家長協會理事長吳木鴻說，因協會去年為讓烘焙坊持續營運，自籌及貸款買房，在年底前還需要280萬左右還款，現在作業所無法運作，學員也只能待在家。
為在疫情期間讓協會也有收入，最近也尋求在地業者以優惠價格買來老麵饅頭、杏包菇在網遷的收入，但一周約2、3千元收入，扣除成本利潤有限，吳木鴻表示，這段期間大家都辛苦，但也不能坐以待斃，還是要以優質產品增加收入。
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