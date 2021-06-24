大立光移工投訴宿舍20人擠1間 台中市府查察結果出爐
知名光學大廠大立光電位在台中工業區的大立光台中八廠的員工，向媒體爆料，指宿舍20人擠成一間，移工「只准上班下班」，但經台中市政府勞工局上午派員實地查察，認為大立光移工並無20人擠一間情形，且多是原可住8人的房間，僅住約4至6人，且員工進出也未硬性禁止。
但是勞工局也建議大立光，應運用其他宿舍閒置空間進行宿舍居住人數降載，增加居住面積，同時由公司派專人協助購買物品，減少移工外出需求，以確實防疫並保障移工身體健康。
據了解，每間移工宿舍可住人數勞動部並無規範，但規定每人居住空間須有3.6平方公尺，且每一位外國人均應有其個人床舖及衣物櫃等。因此，勞工局上午派人實地查察時，曾實地量測宿舍面積，做為查察依據，但查無違規之處。
另外，勞工局也指出，大立光並未強硬規定移工在宿舍不得外出，而是柔性勸導，說明目前處於防疫三級警戒期間，希望他們減少外出，若要購買物品、就醫都並不會限制，也建議若購物，可派代表，盡量一次購足，以減少染疫的可能。
勞工局同時也就其防疫措施進行查察，看來移工在宿舍都依規定戴口罩，進出也會進行登記和酒精噴灑手部消毒等，並無違反防疫規定情形。
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