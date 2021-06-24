扶輪社贈防疫物資 守護第一線員警

全國三級警戒延長，警察維護轄區治安，需頻繁接觸民眾，染疫風險相對高，有鑑於此，台中中區扶輪社捐贈N95口罩、防護面罩、酒精及隔離衣等防疫物資給台中市警察局第三分局，減少員警染疫風險，保護自己也保護民眾。

面對這一波新冠肺炎疫情，中區扶輪社體恤第一線防疫人員辛勞，昨(23日)由社長謝德亮代表，捐贈給第三警分局員警700枚N95口罩、100個防護面罩、5桶4公升裝酒精、1000枚口罩以及20件防護衣等防疫物資，讓第一線員警提升防護力。

第三分局分局長張則誠表示，警察站在第一線扛起守護市民的重擔，感謝各界熱心捐贈防疫裝備支援前線，提升員警防疫能量，有民眾的支持，讓警察在防疫這條路上，走得更安全踏實。