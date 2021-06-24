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改變台中！ 招募100名15歲至35歲青年諮詢委員

聯合報 / 記者喻文玟／台中即時報導
青年是城市發展的重要主力，台中市鼓勵青年參與公共事務，第二屆青年事務諮詢委員招募今天開始網路線上報名。圖／台中市研考會提供
青年是城市發展的重要主力，台中市鼓勵青年參與公共事務，第二屆青年事務諮詢委員招募今天開始網路線上報名。圖／台中市研考會提供

青年是城市發展的重要主力，青年的聲音，也是台中進步的動力，鼓勵青年參與公共事務，開啟年輕世代對話，台中市2019年成立全國規模最大的青年事務諮詢委員會，選出青諮委員針對教育文化、青年發展、青年樂活、公共參與等議題，與局處代表、專家學者面對面交流溝通、提出建言，第二屆招募今天開始網路線上報名。

市長盧秀燕表示，第一屆青年提案近60件，參採率達8成以上，青諮委員參與公共政策的產出過程，增加公共參與實務經驗，擴展個人發展視野，培養思辨能力。

研考會主委吳皇昇進一步指出，台中青諮會是在地青年將想法轉為行動的絕佳舞台，第一屆青諮委員除給予市府很多創新建議外，也為府、青交流打下良善基礎，為持續聽取更多不同領域之青年意見。

第二屆台中青諮會同樣招募100名有志青年，分成就業經濟組、社福文教組、都市發展組等三大議題小組，青年參與市政討論範疇更加廣泛且多元，並納入更多市府機關參與，讓更多年輕人的想法意見，有機會為市府提供接地氣的決策指南，一同打造世代共榮共好的未來。

「每位青年，都是改變台中的關鍵人物！」吳皇昇鼓勵年輕人掌握決策的機會，以創新思維，成為推動城市發展的重要根基。

第二屆台中青諮會報名自6月24日至9月3日止，招募對象為15至35歲（民國75年至95年出生）設籍、居住、就學或就業於台中的青年，防疫期間，採網路線上報名方式，報名網站

青年 盧秀燕

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