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彰化農民改編「行船人的純情曲」寫疫情歌 網友超有感

聯合報 / 記者林宛諭／彰化即時報導
彰化縣溪州鄉農民鐘宏池最近有感疫情嚴重，用曾紅極一時的「行船人的純情曲」重新填詞，反映疫情時事，也說出市井小民的無奈，讓網友聽了超有感，直說「真是高手在民間」。圖／翻攝自 鐘宏池臉書
彰化縣溪州鄉農民鐘宏池最近有感疫情嚴重，用曾紅極一時的「行船人的純情曲」重新填詞，反映疫情時事，也說出市井小民的無奈，讓網友聽了超有感，直說「真是高手在民間」。圖／翻攝自 鐘宏池臉書

彰化縣溪州鄉農民鐘宏池最近有感疫情嚴重，用曾紅極一時的「行船人的純情曲」重新填詞，反映疫情時事，也說出市井小民的無奈，讓網友心有戚戚焉，歌曲po上網後被網友分享，直說「真是高手在民間」。

「新冠病毒像風颱，一波一波一直來，醫生護足無奈，找無疫苗來排解」「部長叫咱要忍耐，國產疫苗麥出來，人心惶惶不應該，一切聽我來安排」，鐘宏池寫出大家對疫情的擔憂和打不到疫苗的無奈，讓網友覺得「很寫實，沒政治味，接地氣」。

鐘宏池是溪州鄉農民，也是白蘿蔔盤商，他說，疫情之後百業受影響，他行銷蘿蔔也虧損很久了，因餐廳營業受影響，他的蘿蔔營業量少了七成，這是小老百姓的無奈，所以他是用小老百姓的想法去寫歌詞。

被網友說「很有才」的鐘宏池愛唱歌，興致來時會創作歌詞，不只此次改編疫情歌，他的家鄉溪州鄉知名的鍾馗廟震威宮的廟歌歌詞他也有參與創作，也曾用「行船人的純情曲」改編歌詞寫成浪子懺悔心聲。

分享鐘宏池改編作品的資深媒體人何炯榮說，這首翻唱日本歌的台語「行船人的純情曲」，是因故台語歌王陳一郎在1983年推出，那滄桑的海港腔台語，讓這受首歌很快紅遍台灣南部，也讓陳一郎一夕爆紅，「行船人的純情曲」與當年同時推出的陳小雲「舞女」，以及蔡琴唱的電影「金大班的最後一夜」主題曲「最後一夜」都席捲台灣，更讓三、四年級生對老歌回味無窮，聽了更有感。

鐘宏池改寫「行船人的純情曲」歌詞成疫情歌影音

疫情 疫苗

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