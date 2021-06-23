雨水下水道、龍燈公園滯洪池工程 將改善員林淹水問題

連日豪雨造成彰化員林市許多地方嚴重淹水，連滯洪池都滿了，彰化縣長王惠美今到員林巡視，表示為解決淹水問題，已著手興建地下雨水下水道設施，預計於111年可完工；另外於員林龍燈公園也規劃成為c幹線的滯洪池，雙管齊下，希望能有效改善員林的西區整體排水功能。

王惠美、員林市長游振雄、員林市民代表會主席賴東位、水資處長陳詔慶等人今巡視員林基督教醫院附近，靜修路與莒光路口的員林雨水下水道改善工程，並前往龍燈公園視察滯洪池工程。

王惠美說，本週一的大豪雨因雨量渲洩不及，部分地區淹水，員林尤以員基附近易淹水，此處就是員林較低窪區，員基周邊大約超過降雨強度45mm/hr就會造成淹水，其他部分淹水熱點大約50mm/hr會形成積淹，加上當日雨量達65mm/hr都超過巿區排水設計標準，才會嚴重淹水。

此處排水設施從民國90年第一期規劃的保護標準為55mm/hr，在2018年重新檢討規劃後已將巿區排水保護標準提高到67mm/hr，雨水下水道工程自2019年動工後，因地下管線錯綜複雜，與相關管線協調卻仍數度停工，目前正加緊施工進度。

游振雄說，員基周邊雨水下水道工程，目前雙平路雨水下水道及北和街側溝已施作完成，現正施作靜修路側溝加大工程，原深度約40到50公分改為80公分，以利該區加速排水，因最近幾次強降大雨，適逢靜修路開挖成明溝，原積淹水情形已減少。

水資處表示，依據營建署已完成的「彰化縣員林市雨水下水道系統第二次檢討規劃」改善方案，縣府持續爭取經費辦理改善工程，包括員林市C幹線雨水下水道改善工程莒光路下水道、員林市C 幹線多功能調節滯洪池工程龍燈公園滯洪池等，完成後預期可加強周邊地表逕流流入系統幹線，改善積淹水情形，滯洪池於下水道排水不及時也可即時蓄留水量，減少C幹線沿線地區積淹水情形。