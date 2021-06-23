台中今起孕婦接種莫德納疫苗 這2醫院210劑預約秒殺

台中市針對中央公布疫苗最新接種對象順序，將孕婦納入施打疫苗第6順位，開放台中18間專責醫院與30間衛生所供孕婦預約，可自由選擇莫德納或AZ疫苗。亞大醫院昨晚開放60劑讓孕婦接種莫德納疫苗，迅速秒殺額滿；中國醫藥大學附設醫院開放150劑莫德納疫苗，讓孕婦預約明天上午8時30分到中午接種，也已額滿。

亞大醫院今天今天在院內開闢疫苗接種專區，不僅安排專人引導準媽咪們依序施打，同時也由婦產科醫師為媽媽們提供詳細衛教，準媽媽們都稱讚「有打有保庇，打了更安心！」

台中市衛生局長曾梓展提醒，準媽媽評估自身狀況並和醫生充分討論後，再決定是否施打。台中市上一波開放醫事人員孕婦接種莫德納疫苗，共有313人登記，結果接種181人。今天起開放孕婦到醫院接種，接種情況還在統計中。