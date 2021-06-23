全國三級警戒再延長 南投觀光旅宿業一片哀嚎

各行各業期待「微解封」，甚至分縣市降級，但今天中央流行疫情指揮中心宣布第3級疫情警戒延長至7月12日，直接衝擊暑假旅遊商機，南投縣觀光旅宿業一片哀嚎，業者無奈配合，但也大嘆「真的撐不下去了！」

今年5月15日雙北升3級疫情警戒，19日警戒狀態擴及全國，影響民生也衝擊產業經濟，警戒狀態原訂28日解封，但因疫況仍嚴峻，今本土個案又破百，中央宣布3級延長至7月12日。

警戒3度延長讓原本期待降級或「微解封」出遊的民眾夢碎，觀光旅宿業哀嚎聲一片，大嘆「這1個多月來，考量員工沒停業，但等不到遊客，沒什麼收入還要付薪水，真的快撐不下去了」。

南投縣清境民宿業者表示，這兩天看松雪樓訂房狀況絕佳，很期待沒訂到房的遊客能到當地民宿居住，已做防疫準備讓遊客入住，也提供有需求的山友接駁服務，但等到的是3度警戒延長。

泰雅渡假村總經理李吉田說，多數風景區、遊樂園因3級警戒幾乎都休園，好不容易疫情趨緩，又逢暑假，業者都盼能在28日解封接客，以彌補這1個多月的虧損；只是中央考量疫情又延長，只好無奈配合苦撐，畢竟還是怕變成防疫破口。