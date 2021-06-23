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豪雨釀災 南投國姓山區道路傳下陷淘空還中斷

聯合報 / 記者賴香珊／南投即時報導
南投縣國姓鄉福龜村15鄰產業道路路基流失掏空，完全中斷，影響農民進出。圖／村長邱昌賢提供
南投縣國姓鄉福龜村15鄰產業道路路基流失掏空，完全中斷，影響農民進出。圖／村長邱昌賢提供

南投縣連日降雨已釀災，國姓鄉福龜村國姓圳旁長壽巷路面下陷龜裂約20米，2、15鄰產業道路路基流失淘空，前者路面剩一半，後者更完全中斷，影響居民農業進出；公所今會勘，表示將設法搶通，並爭取災修復建工程。

國姓公所指出，長壽巷是當地13、14鄰居民出入幹道，疑因近期幾波強降雨造成路面下陷龜裂，可目測龜裂長度約20米；第2鄰冷巖分支路段路基流失，路面剩一半，15鄰產業道路石頭公上方路段更嚴重，已完全中斷，今排定會勘。

福龜村長邱昌賢說，2鄰、15鄰是居民上山務農的重要道路，但現在2鄰受損道路的路基只剩一半，機車勉強能過，但下方還在持續淘空；15鄰道路則大規模崩塌，路基流失，幾乎全斷，若不修恐危及檳榔、咖啡、柑橘等農作物管理和運輸。

而國姓圳旁長壽巷1年多前才重新刨除，並鋪設柏油路面，道路狀況應不錯，未料卻耐不住降雨，路面下陷，還出現約20米長龜裂痕跡，居民懷疑是今年執行區域排水及水圳清淤工程時，常有重型機具出入輾壓致龜裂，如今才會因雨加劇。

國姓鄉長丘埔生今會勘後表示，長壽巷及2鄰冷巖分支路段目前尚能通行，因此先行調派挖土機等機具搶修，但15鄰農路路基已完全流失，規劃先埋設鋼軌樁以穩定邊坡，後續再設法搶通，針對相關災況也將向中央爭取災修復建工程。

南投縣國姓鄉福龜村2鄰產業道路路基被淘空大半，機車勉強能過，但下方持續淘空。圖／村長邱昌賢提供
南投縣國姓鄉福龜村2鄰產業道路路基被淘空大半，機車勉強能過，但下方持續淘空。圖／村長邱昌賢提供
南投縣國姓鄉福龜村國姓圳旁長壽巷路面下陷龜裂約20米。圖／村長邱昌賢提供
南投縣國姓鄉福龜村國姓圳旁長壽巷路面下陷龜裂約20米。圖／村長邱昌賢提供

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