武陵農場延長休園 水蜜桃10天賣出1500盒
因應新冠肺炎疫情，中央宣布再延長全國三級警戒，武陵農場今天隨即配合公告休園到7月12日，而農場推出的水蜜桃團購獲歡迎，短短10天內已被訂購1500盒，非常搶手。
因應新冠肺炎（COVID-19，2019冠狀病毒疾病）疫情，中央今天宣布全國三級警戒再延長到7月12日，配合防疫作為，武陵農場也發布休園延長到7月12日的公告。
又到了水蜜桃上市的季節，武陵農場副場長胡發韜表示，過去武陵農場生產的水蜜桃只供應到現場旅遊的遊客採購，因應疫情而休園，於是低調推出水蜜桃團購活動，沒想到意外搶手。
胡發韜指出，從11日起到20日，短短約10天，就接獲約1500盒水蜜桃訂單，顯示在疫情期間，大家宅在家裡，對好的農產品的需求與肯定，也讓農場體認到宅配網購對產業經濟上的重要性。
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