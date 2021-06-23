快訊

高雄暴增9例！陳其邁質疑新北沒做好疫調 恩主公醫院回應了

武陵農場延長休園 水蜜桃10天賣出1500盒

中央社 / 台中23日電

因應新冠肺炎疫情，中央宣布再延長全國三級警戒，武陵農場今天隨即配合公告休園到7月12日，而農場推出的水蜜桃團購獲歡迎，短短10天內已被訂購1500盒，非常搶手。

因應新冠肺炎（COVID-19，2019冠狀病毒疾病）疫情，中央今天宣布全國三級警戒再延長到7月12日，配合防疫作為，武陵農場也發布休園延長到7月12日的公告。

又到了水蜜桃上市的季節，武陵農場副場長胡發韜表示，過去武陵農場生產的水蜜桃只供應到現場旅遊的遊客採購，因應疫情而休園，於是低調推出水蜜桃團購活動，沒想到意外搶手。

胡發韜指出，從11日起到20日，短短約10天，就接獲約1500盒水蜜桃訂單，顯示在疫情期間，大家宅在家裡，對好的農產品的需求與肯定，也讓農場體認到宅配網購對產業經濟上的重要性。

武陵農場 疫情 新冠肺炎

延伸閱讀

南投縣全部風景點休園至7月12日 配合中央延長三級警戒

武陵、福壽山農場休園再延至7月12日 訂房客訂金全退

大雪山森林遊樂區休園1個月 沒遊客變動物樂園

尖石鄉水蜜桃遇疫情實體銷售慘澹 果農寄望線上網購

相關新聞

全國三級警戒再延長 南投觀光旅宿業一片哀嚎

各行各業期待「微解封」，甚至分縣市降級，但今天中央流行疫情指揮中心宣布第3級疫情警戒延長至7月12日，直接衝擊暑假旅遊商...

豪雨釀災 南投國姓山區道路傳下陷淘空還中斷

南投縣連日降雨已釀災，國姓鄉福龜村國姓圳旁長壽巷路面下陷龜裂約20米，2、15鄰產業道路路基流失淘空，前者路面剩一半，後...

南投縣全部風景點休園至7月12日 配合中央延長三級警戒

因應中央宣布疫情三級警戒延長兩周，南投縣內各風景點均分別宣布休園至7月12日，未來更將視疫情滾動檢討重新開放日期外，南投...

台中女議員徐瑄灃揪在地董事長 捐200面罩護警

中央疫情指揮中心今宣布三級警戒維持至7月12日，有鑑外勤員警協助防疫勤務勢必延長，台中市議員徐瑄灃邀集潭子區在地企業董事...

中火加通霄電廠建燃氣 空汙專家：中部人還要活嗎？

逢甲大學環境工程與科學系教授梁正中，30年經驗只研究一件事就是「空汙」「解析PM2.5」。他指出，市府堅持台電要興建2部...

台中貿易商女董座熱心公益 今捐500防疫面罩給中警

迦祺貿易公司董事長徐儷澄，平時熱心公益，也身兼大台中警察之友會警友會第四辦事處副主任，她今天上午捐出500個防護面罩給第...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。