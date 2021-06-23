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南投縣全部風景點休園至7月12日 配合中央延長三級警戒
因應中央宣布疫情三級警戒延長兩周，南投縣內各風景點均分別宣布休園至7月12日，未來更將視疫情滾動檢討重新開放日期外，南投縣政府呼籲疫情緊繃下，民眾最好減少人的移動，暑假期間配合待在家裡，非必要少去外縣市，才是最好的自我防疫，也請在外縣市親朋好友，暫時再忍耐一陣子，等待解封後再來南投。
南投縣觀光處指出，縣內所屬清境高空觀景步道、雙龍瀑布七彩吊橋目前休園至7月12日外，竹山瑞龍瀑布園區、竹山梯子吊橋（天梯）仍在休整中，埔里鎮地理中心碑入口處及觀音瀑布，已拉警示帶請遊客勿入，埔里鎮鯉魚潭、竹山菸葉館、竹山文化園區、南投猴探井天空之橋、信義坪瀨琉璃光之橋，目前也都暫停營業。
此外，交通部觀光局所屬的日月潭國家風景區包括向山遊客中心、伊達邵遊客中心、埔里遊客中心、車埕遊客中心、向山日升月恆藝廊等，加上參山國家風景區松柏嶺遊客中心，以及觀光遊樂業如九族文化村、泰雅渡假村及杉林溪森林生態渡假園區，全部暫停營業至7月12日。
農委會林務局東勢林管處所屬的合歡山森林遊樂區，目前關閉室內場域及住宿外，南投林管處奧萬大國家森林遊樂區、九九峰森林步道封閉也暫停營業；台大實驗林管處的溪頭、鳳凰自然教育園區亦暫停至7月12日，下坪自然教育園區已暫停所有遊客入園，未來將視疫情發展狀況來公告園區開放日期。
草屯鎮台灣工藝文化園區即日起閉館，開館日視疫情發展，國立自然科學博物館宣布車籠埔斷層保存園區及鳳凰谷鳥園生態園區至7月12日暫停開放外，中興大學惠蓀林場、清境農場、清境國民賓館及小瑞士；其他如水里蛇窯、埔里元首館同樣暫停營業至7月12日。
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