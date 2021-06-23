南投縣全部風景點休園至7月12日 配合中央延長三級警戒

因應中央宣布疫情三級警戒延長兩周，南投縣內各風景點均分別宣布休園至7月12日，未來更將視疫情滾動檢討重新開放日期外，南投縣政府呼籲疫情緊繃下，民眾最好減少人的移動，暑假期間配合待在家裡，非必要少去外縣市，才是最好的自我防疫，也請在外縣市親朋好友，暫時再忍耐一陣子，等待解封後再來南投。

南投縣觀光處指出，縣內所屬清境高空觀景步道、雙龍瀑布七彩吊橋目前休園至7月12日外，竹山瑞龍瀑布園區、竹山梯子吊橋（天梯）仍在休整中，埔里鎮地理中心碑入口處及觀音瀑布，已拉警示帶請遊客勿入，埔里鎮鯉魚潭、竹山菸葉館、竹山文化園區、南投猴探井天空之橋、信義坪瀨琉璃光之橋，目前也都暫停營業。

此外，交通部觀光局所屬的日月潭國家風景區包括向山遊客中心、伊達邵遊客中心、埔里遊客中心、車埕遊客中心、向山日升月恆藝廊等，加上參山國家風景區松柏嶺遊客中心，以及觀光遊樂業如九族文化村、泰雅渡假村及杉林溪森林生態渡假園區，全部暫停營業至7月12日。

農委會林務局東勢林管處所屬的合歡山森林遊樂區，目前關閉室內場域及住宿外，南投林管處奧萬大國家森林遊樂區、九九峰森林步道封閉也暫停營業；台大實驗林管處的溪頭、鳳凰自然教育園區亦暫停至7月12日，下坪自然教育園區已暫停所有遊客入園，未來將視疫情發展狀況來公告園區開放日期。