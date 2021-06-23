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台中女議員徐瑄灃揪在地董事長 捐200面罩護警

聯合報 / 記者林佩均／台中即時報導
台中市議員徐瑄灃(左二)邀集潭子區珺豪企業股份有限公司董事長潘秋德(左一)，今天送上200個防護面罩給大雅警分局，守護員警值勤安全。圖／台中市警察局大雅分局提供
台中市議員徐瑄灃(左二)邀集潭子區珺豪企業股份有限公司董事長潘秋德(左一)，今天送上200個防護面罩給大雅警分局，守護員警值勤安全。圖／台中市警察局大雅分局提供

中央疫情指揮中心今宣布三級警戒維持至7月12日，有鑑外勤員警協助防疫勤務勢必延長，台中市議員徐瑄灃邀集潭子區在地企業董事長潘秋德，今天送上200個防護面罩給大雅警分局，守護員警值勤安全。員警接下防疫物資直呼，「來得恰恰好」，也有員警私下感謝徐議員「人美心也美」。

全國三級警戒延長至7月12日，對抗疫情，充足的防疫物資不可或缺，擁有娃娃臉的市議員徐瑄灃邀請潭子區在地企業珺豪企業股份有限公司董事長潘秋德，添購200個防護面罩，並在今天中午親自送到台中市警察局大雅分局捐贈。

市議員徐瑄灃說，警察在這次全國抗疫中扮演不可或缺的角色，如何減輕員警負擔、提升安全，是首要關心與迫切的，有充足的防疫裝備可以汰換，員警值勤才能無後顧之憂。董事長潘秋德也表示贊成，希望能共同為防疫盡一份心力。

大雅分局分局長賈立民表示，徐議員與潘董事長的「貼心舉動」，扎扎實實送進了同仁心中。此次疫情舉國上下共患難，非常感謝議員及民間企業共同為警察出力，讓大雅警方無畏前行。

警察 疫情 台中市

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