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台中貿易商女董座熱心公益 今捐500防疫面罩給中警

聯合報 / 記者陳宏睿／台中即時報導
迦祺貿易公司董事長徐儷澄（左二）今天上午捐出500個防疫面罩給第六警分局，由分局長吳耀南（右三）代表受贈。圖／第六警分局提供
迦祺貿易公司董事長徐儷澄（左二）今天上午捐出500個防疫面罩給第六警分局，由分局長吳耀南（右三）代表受贈。圖／第六警分局提供

迦祺貿易公司董事長徐儷澄，平時熱心公益，也身兼大台中警察之友會警友會第四辦事處副主任，她今天上午捐出500個防護面罩給第六警分局，希望協助第一線同仁抗疫，捐贈儀式由分局長吳耀南代表受贈，吳說，感謝民間企業支持警察的防疫工作，在充足的防疫設備之下，同仁執勤能夠更無後顧之憂。

迦祺貿易公司董事長徐儷澄說，她自己就是警友會第四辦事處副主任，她長年支持照顧警察，有感於員警站在第一線執勤，協助配合市府執行各項防疫稽查措施，與民眾較常有直接接觸的機會，暴露在染疫的高風險當中。

她說，為讓警察能守護人民保母的健康及安全，今天捐贈500個防護面罩，以防疫物資力挺警察，也守護執勤員警的健康，盼警方出勤時能有充足的防疫物資可供使用，在維護社會治安的同時也能保護好自己。

第六分局分局長吳耀南呼籲，當前疫情嚴峻，民眾務必遵守防疫政策及措施，盡可能的減少非必要的外出活動，如需外出時必須全程配戴口罩，並保持安全社交距離。防疫措施人人有責，防疫工作不容任何破口，民眾應配合政府政策，團結一致對抗疫情，共同度過難關。

迦祺貿易公司董事長徐儷澄今天上午捐出500個防疫面罩給第六警分局，由分局長吳耀南代表受贈。圖／第六警分局提供
迦祺貿易公司董事長徐儷澄今天上午捐出500個防疫面罩給第六警分局，由分局長吳耀南代表受贈。圖／第六警分局提供

警察 疫情

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