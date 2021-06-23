防疫中部血庫缺血！國際扶輪+台中租賃公會捐580袋熱血

疫情三級警戒延長至7月12日，中部包括台中、彰化、南投、雲林等四縣市血庫存量一度告急，台中捐血中心統計，中部血庫急缺A型血、B型血、O型血偏低，低於七天存量，感謝國際扶輪3461地區B-2分區號召台中6個扶輪分社、台中市租賃住宅服務商業同業公會捐血，合計捐出580袋熱血，暫時紓緩缺血困境。

台中捐血中心說明，中彰投雲四縣市防疫期間，因醫院減少非必要手術，每天需要血量從1800袋降為1500袋，受疫情的影響，捐血量下降，致中部血庫一度告急，血庫拉警報。