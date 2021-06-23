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防疫中部血庫缺血！國際扶輪+台中租賃公會捐580袋熱血
疫情三級警戒延長至7月12日，中部包括台中、彰化、南投、雲林等四縣市血庫存量一度告急，台中捐血中心統計，中部血庫急缺A型血、B型血、O型血偏低，低於七天存量，感謝國際扶輪3461地區B-2分區號召台中6個扶輪分社、台中市租賃住宅服務商業同業公會捐血，合計捐出580袋熱血，暫時紓緩缺血困境。
台中捐血中心說明，中彰投雲四縣市防疫期間，因醫院減少非必要手術，每天需要血量從1800袋降為1500袋，受疫情的影響，捐血量下降，致中部血庫一度告急，血庫拉警報。
國際扶輪3461地區B-2分區助理總監鄭俊杰說，有鑑於中部血庫在防疫期間鬧血荒，因此20日在中港捐血室發起「捐血快樂，讓愛相隨」活動，號召台中6個扶輪分社，包括東區扶輪社、東北扶輪社、東友扶輪社、東昇扶輪社、惠中扶輪社、玉山扶輪社等一起共襄盛舉。他同時也是台中租賃住宅服務商業同業公會理事長，因此擴大聯合兩大社團單位共同舉辦，合計共募得580袋熱血。
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