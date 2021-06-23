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豪雨狂襲彰化瓜果腐爛 搶收花生曬不乾只能用電風扇吹

聯合報 / 記者林敬家／彰化即時報導
連日豪雨，彰化縣議員賴清美今實地到農田勘災。圖／彰化縣議員賴清美提供
連日豪雨，彰化縣議員賴清美今實地到農田勘災。圖／彰化縣議員賴清美提供

梅雨鋒面過境，雖然解除中部缺水壓力，但連日豪大雨灌進農田，各地都傳出淹水災情，線西鄉農民種的蒲瓜、菜瓜被大雨狂襲瓜果腐爛，搶收花生的農民則因天氣仍不穩定，只能用防水帆布遮蔽，並以電風扇吹襲保持乾燥，相當克難。

彰化今天上午與間歇，縣府農業處統計到上午10點為止，26鄉鎮市公所查報這波豪雨農損災情，初步匯整了秀水鄉、溪湖鎮、埔心鄉、芬園鄉等4鄉鎮，水稻倒伏、葡萄和蔥田區積水，災損通報面積初估約12.11公頃，持續農損勘查中。

彰化縣議員賴清美今實地到農田勘災，她說，和美稻作倒伏嚴重，現在菜貴卻沒菜可收，像是線西王姓菜農種的3分地蒲瓜、1.5分地絲瓜，今天趁雨勢暫歇，下田搶收瓜果，但被大雨狂襲成爛瓜多。

王姓菜農說，5月開始收成絲瓜、蒲瓜，但6月以來突如其來的暴雨，以及這幾天的梅雨影響，以往蒲瓜田單日約採收1000公斤，今天只搶收到45公斤，以前每天可採4、500多條菜瓜，今天也只收到40多條，預計之後收成量會更少。

伸港鄉柯姓農民近日搶收花生，他說，若不趕快收成泡水會發芽，收起來的花生因天候潮濕只能攤開來曬，但因沒太陽，電風扇連吹多天，又擔心雨勢再來，勉強用防水帆布遮擋。

縣府農業處指出，雨後高溫潮濕，農作物容易出現病蟲害，雨後務必留意清園、排除積水，1期水稻目前進入收穫階段，若穀粒成熟度已經達8分熟以上，穀粒水分含量低於30度，建議儘快收割；萬一已發生倒伏或傾斜現象，趁放晴空檔搶收，避免穀粒發生穗上發芽。

農業處也說，縣府獲報後會安排農政單位勘災，查報統計受害情形若達20%，將依天然災害救助辦法向中央申請補助，建議菜農主動通報當地公所現勘拍照存證，日後辦理公告現金救助。

彰化線西菜農種的瓜果因豪雨收成差。圖／彰化縣議員賴清美提供
彰化線西菜農種的瓜果因豪雨收成差。圖／彰化縣議員賴清美提供
連日豪雨，彰化出現水稻倒伏。圖／彰化縣府提供
連日豪雨，彰化出現水稻倒伏。圖／彰化縣府提供
彰化線西菜農種的瓜果因豪雨腐爛。圖／彰化縣議員賴清美提供
彰化線西菜農種的瓜果因豪雨腐爛。圖／彰化縣議員賴清美提供

農民 梅雨

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