連日雨彈侵襲 彰化4座滯洪池發揮蓄水排洪功能

興建滯洪池是近年來各地常見改善淹水的因應方式，彰化縣員林市圓林園滯洪池在連日豪大雨中，發揮滯洪及排洪的功能，有效改善過溝排水周邊大同路、 大勇街一帶的水患，令民眾印象深刻，但員林彰基及莒光路周邊地區仍然嚴重淹水，縣府水利資源處處長陳詔慶說，等龍燈公園滯洪池明年9月完工後，屆時即大幅改善。

陳詔慶說，近年來因氣候變遷，常發生短時強降雨，導致排水無法及時宣洩，形成積水，滯洪池的存在就是將地表逕流暫存以調節水量，讓河道能順利洩洪。

水資處表示，彰化縣目前有4座大型滯洪池，包括2.53公頃的圓林園滯洪池、1.4公頃的鹿港鎮草港尾滯洪池、35公頃的二林萬興滯洪池與23公頃的第四放水路滯洪池。在此次豪雨侵襲期間，彰化縣各地都下了上百毫米雨量，各滯洪池均發揮蓄洪功能，適時調節水位，保障民眾生命及財產安全。

其中，3年前完工的圓林園滯洪池，大水來時，可發揮滯洪及排洪的功能，沒水時，由於設有簡易休閒、遊憩設施，可供民眾做更多功能使用，被形容是彰化縣的「秋紅谷」；其餘3座滯洪池則有光電板可供發電。

圓林園滯洪池主要在改善過溝排水周遭地區，包括大仁、大勇、大同路及民生路一帶長年的水患，在本月21日上午6時46分雨勢最大時，透過3台抽水機操作，將積水引入滯洪池內，蓄水量達到31490立方公尺，消減周邊洪峰，大幅改善淹水。

員林市莒光路及員林彰基一帶，也常是遇雨成災，水深過膝，引來民怨。陳詔慶說，彰化縣政府從去年12月起，興闢面積2.7公頃、容量47000立方公尺的龍燈公園滯洪池，預定明年9月完工，結合西幹線排水，可有效改善周遭淹水問題。