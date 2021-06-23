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企業捐台中光田醫院5部救命神器 為醫療前線增添重裝備

聯合報 / 記者游振昇／台中即時報導
光田綜合醫院今天感謝豐興鋼鐵，為醫療前線增添重要裝備。記者游振昇／攝影
光田綜合醫院今天感謝豐興鋼鐵，為醫療前線增添重要裝備。記者游振昇／攝影

光田綜合醫院今天迎接一批重要抗疫救命神器，豐興鋼鐵公司捐贈總價超過百萬的經鼻高流量氧氣治療機(HFNC)5部、耗材180套，光田醫院總院長王乃弘與沙鹿院區院長陳子勇感謝企業善心，為第一線醫護人員，注入一股強心針。

光田醫院表示，這批救命神器，將運用在治療呼吸困難患者；光田醫院呼吸治療科主任黃俊雄強調，經鼻高流量氧氣治療機可支持急性呼吸病患度過呼吸困難時刻，同時減緩醫療資源的緊繃狀態，保存醫療戰力。

豐興鋼鐵公司董事長林明儒表示，疫情嚴重，重症患者急需救命神器呼吸系統，也希望能提高中部醫院防疫醫護能量，為對抗疫情盡一份心力，除了已捐贈市府防疫金及部分醫院儀器外，總經理林大鈞個人捐贈光田醫院5台的高流量氧氣治療機及耗材，善盡企業責任，全力支援協助台灣抗疫。

光田醫院沙鹿院區院長陳子勇表示，這陣子各界愛心物資湧入，感謝豐興鋼鐵的支持為光田在抗疫期間，注入一股強大而溫暖的力量，振奮醫護人員士氣，增添重要的一線設備，提供更好的醫療服務，保護台灣人的健康，對抗疫情。

疫情 患者 醫護人員

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