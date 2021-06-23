摘星山莊因疫停辦荔枝節活動 員工採百斤荔枝分送鄰里

台中市市定古蹟摘星山莊栽種2棵百年荔枝樹，往年舉辦搶摘荔枝節活動，網路報名總是「秒殺」，今年受疫情影響，封園且停辦荔枝節活動，但今日仍讓園區員工摘取上百斤荔枝，分送給平日支持摘星山莊的地方士紳與相關單位，在防疫中傳遞溫暖。

摘星山莊的荔枝節活動，近年已成為每年的熱門活動，往年都固定在每年6月的最後一周辦理「百人搶摘百年荔枝活動」，限額150人，每次網路報名總是「秒殺」，吸引不少親子搶摘荔枝。今年荔枝節活動遇上三級警戒，摘星山莊封園未開放，荔枝節活動也因此停辦，改由園區夥伴與同仁摘取。

摘星山莊館長黃信彰表示，歷來潭子一帶都傳言創建摘星山莊的「林將軍」，總是保佑著園區的活動辦理，就像今天摘採荔枝，竟也在連日大雨中偶遇小晴天，讓園區夥伴和孩子們可以順利地親自摘荔枝、品荔枝。