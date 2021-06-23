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摘星山莊因疫停辦荔枝節活動 員工採百斤荔枝分送鄰里

聯合報 / 記者余采瀅／台中即時報導
今年荔枝節活動遇上三級警戒，摘星山莊封園未開放，荔枝節活動也因此停辦，改由園區夥伴與同仁摘取。圖／摘星山莊提供
今年荔枝節活動遇上三級警戒，摘星山莊封園未開放，荔枝節活動也因此停辦，改由園區夥伴與同仁摘取。圖／摘星山莊提供

台中市市定古蹟摘星山莊栽種2棵百年荔枝樹，往年舉辦搶摘荔枝節活動，網路報名總是「秒殺」，今年受疫情影響，封園且停辦荔枝節活動，但今日仍讓園區員工摘取上百斤荔枝，分送給平日支持摘星山莊的地方士紳與相關單位，在防疫中傳遞溫暖。

摘星山莊的荔枝節活動，近年已成為每年的熱門活動，往年都固定在每年6月的最後一周辦理「百人搶摘百年荔枝活動」，限額150人，每次網路報名總是「秒殺」，吸引不少親子搶摘荔枝。今年荔枝節活動遇上三級警戒，摘星山莊封園未開放，荔枝節活動也因此停辦，改由園區夥伴與同仁摘取。

摘星山莊館長黃信彰表示，歷來潭子一帶都傳言創建摘星山莊的「林將軍」，總是保佑著園區的活動辦理，就像今天摘採荔枝，竟也在連日大雨中偶遇小晴天，讓園區夥伴和孩子們可以順利地親自摘荔枝、品荔枝。

經過一上午的摘採，摘星山莊員工共採下上百斤的新鮮荔枝，園方將香甜的桂味荔枝分送給平常支持摘星山莊的地方士紳與相關單位，為疫情緊繃下的文化界防疫工作，廣舖「送荔 給力」的溫暖，期待藉由彼此互相打氣，挺過疫情、重整再出發。

台中市市定古蹟摘星山莊栽種2棵百年荔枝樹，往年舉辦搶摘荔枝節活動，網路報名總是「秒殺」。圖／摘星山莊提供
台中市市定古蹟摘星山莊栽種2棵百年荔枝樹，往年舉辦搶摘荔枝節活動，網路報名總是「秒殺」。圖／摘星山莊提供

疫情 親子

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